娛樂 最新消息

送別曹西平！乾兒子4聲明「感念三哥奔波」治喪細節曝光

曹西平治喪細節曝光，三哥奔回台協助釐清死因。（翻攝自臉書）曹西平治喪細節曝光，三哥奔回台協助釐清死因。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深藝人曹西平去年底於家中驟逝，享壽 66 歲。消息傳出後震驚演藝圈，無數粉絲與後輩表達深切不捨。今（8日），治喪小組發布正式聲明，公開後續治喪事宜，準備陪四哥走完人生最後一段精彩旅程。

據悉，曹西平的三哥曹南平已特別從澳洲排開行程返台，全力協助相關法律程序與死因釐清。治喪委員會與乾兒子小俊表示，家族現已達成高度共識，後續所有告別儀式與靈堂事務將全權委託小俊及治喪委員會主導執行，三哥也表態全力支持，希望能以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送他最後一程。

曹西平家族達成共識「全權委託乾兒子」，親哥將返台全力配合。（翻攝自臉書）曹西平家族達成共識「全權委託乾兒子」，親哥將返台全力配合。（翻攝自臉書）

曹西平生前性格豪邁且重情重義，對於身後事亦希望圓滿而不張揚，為了保護家屬隱私並終止過往家族紛擾，將以「不驚擾」為首要訴求，秉持溫馨、圓滿、低調三大原則，期盼外界能給予家屬空間，治喪小組表示目前已完成相關正式行政手續，並完成交接流程。關於曹西平的靈堂設置，現正整理與籌劃中。

曹西平治喪聲明全文

一、 誠摯感謝三哥大老遠從澳洲返台協助

四哥自離世以來，各界親友皆深感不捨。家屬代表三哥特別排開行程，專程自澳洲返台處理相關法律程序與死因釐清。治喪委員會（及乾兒子小俊）深切感受到三哥對手足的關懷與思念，對於三哥在此艱難時刻的奔波與鼎力支持，致上最誠摯的謝意。

二、 家族達成共識，尊重四哥生前遺願

為求事情圓滿，家屬（三哥）與治喪委員會達成高度共識：後續所有告別儀式及靈堂事務，將正式全權委託乾兒子小俊與治喪委員會主導執行。三哥亦表示，將全力支持並尊重治喪委員會的規劃，期盼以最符合四哥生前性格與演藝風采的方式，送四哥最後一程。

三、 治喪風格定調：溫馨、圓滿、低調

四哥生前性格豪邁、重情重義，對於身後事亦希望低調圓滿。為了保護家屬隱私，並終止過去與家族相關的紛擾新聞，本次治喪將秉持「不驚擾」的原則。懇請外界給予家屬平靜哀悼的空間，將記憶停留在四哥最輝煌奪目的舞台時刻。

四、 呼籲與致意

再次感謝各界媒體與好友的關心。四哥的一生精彩燦爛，我們將以最圓滿的方式，讓這段傳奇畫下句點。

治喪委員會 乾兒子 小俊 暨 全體成員共同聲明

2026年1月8日

點圖放大body

