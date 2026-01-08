慟別林光寧！女婿蕭敬騰討罵終於如願 岳父怒吼3個字

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲。家屬今天上午11點半在台北市懷愛館舉行追思紀念會，親友皆身著白色服裝到場送別。女婿蕭敬騰現身追思會致詞時情緒激動淚崩，「我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸您放心先行，我會努力照顧好這個家。」

蕭敬騰與Summer現身追思會致詞。（記者胡舜翔攝）

蕭敬騰表示：「我的岳父超級愛我。」他也向天上的岳父喊話：「謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福。」

請繼續往下閱讀...

蕭敬騰透露，這些年在林家當女婿，自己有一個特別的目標就是「挨罵」。他表示，自己與岳父有許多共同點，尤其在音樂方面，兩人都沒有拜師學藝，而是自學多種樂器，因此彼此之間有著特別的默契，也讓岳父格外疼愛他。

不過蕭敬騰卻說，岳父從未對他發過脾氣，讓他感到「哀怨」，「爸怎麼也不罵我一句，我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色。在林家，我沒有被罵、被嫌過的一天，於是這就成為我的目標挨罵，因為那才是家人之間的幸福。」

蕭敬騰回憶岳父曾出口罵他，卻讓他感受到家人的情誼。（記者胡舜翔攝）

近年林光寧身體狀況不佳，因肌肉萎縮與水腫多次住院，需要經常翻身與按摩，蕭敬騰也主動成為岳父的「專屬按摩師」。林光寧雖然喜歡按摩，卻捨不得女婿太過勞累，每次按不到10分鐘就喊停。

蕭敬騰回憶，有一次他不忍了，替岳父按摩長達20分鐘，「爸爸終於受不了，情緒上來，大聲喊了三個字『好了啦』，當時整個房間的人都笑了。」蕭敬騰感性表示，這是岳父對他說過最重的一句話，「那一刻，我第一次感受到身為家人的幸福與疼愛，作為女婿，我覺得自己很完整。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法