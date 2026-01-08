自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

慟別林光寧！女婿蕭敬騰討罵終於如願 岳父怒吼3個字

〔記者陽昕翰／台北報導〕資深藝人林光寧去年12月13日辭世，享壽75歲。家屬今天上午11點半在台北市懷愛館舉行追思紀念會，親友皆身著白色服裝到場送別。女婿蕭敬騰現身追思會致詞時情緒激動淚崩，「我的岳父林光寧是我永遠的驕傲，爸爸您放心先行，我會努力照顧好這個家。」

蕭敬騰與Summer現身追思會致詞。（記者胡舜翔攝）蕭敬騰與Summer現身追思會致詞。（記者胡舜翔攝）

蕭敬騰表示：「我的岳父超級愛我。」他也向天上的岳父喊話：「謝謝您把最重要的女兒交給我，這一世能成為一家人，是我最大的幸福。」

蕭敬騰透露，這些年在林家當女婿，自己有一個特別的目標就是「挨罵」。他表示，自己與岳父有許多共同點，尤其在音樂方面，兩人都沒有拜師學藝，而是自學多種樂器，因此彼此之間有著特別的默契，也讓岳父格外疼愛他。

不過蕭敬騰卻說，岳父從未對他發過脾氣，讓他感到「哀怨」，「爸怎麼也不罵我一句，我一直都得不到爸爸的一點脾氣跟臉色。在林家，我沒有被罵、被嫌過的一天，於是這就成為我的目標挨罵，因為那才是家人之間的幸福。」

蕭敬騰回憶岳父曾出口罵他，卻讓他感受到家人的情誼。（記者胡舜翔攝）蕭敬騰回憶岳父曾出口罵他，卻讓他感受到家人的情誼。（記者胡舜翔攝）

近年林光寧身體狀況不佳，因肌肉萎縮與水腫多次住院，需要經常翻身與按摩，蕭敬騰也主動成為岳父的「專屬按摩師」。林光寧雖然喜歡按摩，卻捨不得女婿太過勞累，每次按不到10分鐘就喊停。

蕭敬騰回憶，有一次他不忍了，替岳父按摩長達20分鐘，「爸爸終於受不了，情緒上來，大聲喊了三個字『好了啦』，當時整個房間的人都笑了。」蕭敬騰感性表示，這是岳父對他說過最重的一句話，「那一刻，我第一次感受到身為家人的幸福與疼愛，作為女婿，我覺得自己很完整。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中