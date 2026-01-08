郭書瑤穿旗袍當眾「捏乳頭」開黃腔遭母撞見狠嗆：沒家教

〔記者李紹綾／台北報導〕郭書瑤在影集《何百芮的地獄戀曲》因痛罵劈腿前男友成為話題網紅，角色「何百芮」還為情趣商品業配，大尺度的演出，堪稱是郭書瑤從影以來最極致的搞笑表演。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》挑戰「與乳房對戲」。 （彼此影業提供）

郭書瑤（左）在《何百芮的地獄戀曲》穿旗袍，被媽郎祖筠（右）喊「釣一個男人回來」。（彼此影業提供）

郭書瑤劇中飾演的人氣網紅「何百芮」因為獨特的搞笑風格，被廠商指定成為乳癌預防公益活動的主持人，但從來沒主持經驗的她，立刻求助媽媽郎祖筠，意外得到媽媽贈送的家傳古典旗袍，還被叮嚀「釣一個男人回來」，她最後只能硬著頭皮上台主持，並與「人工乳房」對戲、傳授乳癌防治訣竅，甚至開黃腔搞笑「記得要捏一下」、「請老公幫忙服務」，結果卻被偶然逛街的媽媽撞見，當場尷尬直罵「沒家教」相當搞笑。郭書瑤分享，雖然拍攝當天要講一大段台詞，但因為大部分都是知識類台詞，所以還要現場自由發揮一些台詞與動作，結果反應非常好，「在拍攝的時候，我的心情就跟戲裡的百芮一樣緊張」。

郭書瑤在《何百芮的地獄戀曲》代言情趣商品，苦喊「我胯下很閒嗎」。 （彼此影業提供）

《何百芮的地獄戀曲》堪稱是郭書瑤從影以來最極致的搞笑表演。（彼此影業提供）

此外，郭書瑤劇中接到許多情趣商品業配合作，讓向來勇於自嘲的她，不免向飾演經紀人的高英軒苦喊：「我胯下很閒嗎？」讓她印象最深的是為了呈現戲劇效果，不僅穿上公主服裝微露性感事業線，還要在草地上來回翻滾，滾到頭很暈，感覺一度失去了方向。而她原本在現實生活中沒有收過情趣商品的經驗，不過戲裡的道具廠商倒是有送，殺青酒的抽獎也有，讓她害羞喊「是一次滿特別的經驗」。

《何百芮的地獄戀曲》由彼此影業股份有限公司、台灣大哥大股份有限公司、兔將創意影業股份有限公司共同出品。影集於1月4日上架，每週日晚上9點於八大戲劇台播出、10點於台灣大哥大MyVideo、Netflix播出。

