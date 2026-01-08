自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

蔡小虎披「國外巡演戰袍」首登《一級棒》 震撼重現黃金秀場年代

蔡小虎以秀場等級華麗造型震撼登場，搭配舞群開唱日語經典《北酒場》、《青春時代》。（中視提供）蔡小虎以秀場等級華麗造型震撼登場，搭配舞群開唱日語經典《北酒場》、《青春時代》。（中視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕中視《綜藝一級棒》本週六（10）迎來重量級嘉賓，台語歌王蔡小虎以秀場等級規格震撼登場，一開場便連續獻唱兩首日語經典《北酒場》、《青春時代》，搭配特製華服與專業舞群，氣勢十足，讓觀眾一秒重返昔日秀場黃金年代。蔡小虎透露，身上這套開場秀服過去「只會出現在國外演唱會」，這回為《綜藝一級棒》破例登台，展現滿滿誠意。

難得在節目中演唱日語歌曲，蔡小虎也與沈建豪、吳俊宏攜手合唱，三人特地換裝、搭配精心編排的開場舞，整體規模宛如大型演唱會，成為本集最大亮點之一。本集節目中，多組歌手接力挑戰高難度金曲。陳怡婷、郭婷筠合唱黃乙玲的《不顧一切》，副歌段落必須一口氣唱完不換氣，對氣息與穩定度都是極大考驗；陳孟賢、沈建豪演唱《一錯在錯》，以及李子森、吳俊宏帶來《花若離枝》，兩組皆以撕裂式唱腔詮釋歌曲滄桑情感，情緒層層堆疊。

陳孟賢、沈建豪合唱《一錯在錯》，以層層堆疊的情緒與高難度轉音詮釋歌曲滄桑情感。（中視提供）陳孟賢、沈建豪合唱《一錯在錯》，以層層堆疊的情緒與高難度轉音詮釋歌曲滄桑情感。（中視提供）

主持人康康聽完後對陳孟賢另眼相看，透露他私下才表示錄影這兩天主持節目又微感冒，沒想到一開唱第一段就大秀轉音，還「轉得很漂亮」；許志豪也笑說，陳孟賢聽到沈建豪一口氣轉了三個音後不甘示弱，硬是挑戰轉五個音。

郭婷筠、蘇宥蓉攜手演唱《今天不回家》。（中視提供）郭婷筠、蘇宥蓉攜手演唱《今天不回家》。（中視提供）

接續由談詩玲、向蕙玲合唱《負心的人》，翁鈺鈞、陳怡婷演出《夕陽西沉》，蕭玉芬、杜忻恬攜手詮釋《像霧又像花》，最後由郭婷筠、蘇宥蓉帶來《今天不回家》。四組輪番上陣、實力火力全開，沒想到擔任評審的蔡小虎卻聽得太投入，在「給讚」環節一度「已登出」，甚至笑說「要叫車準備回家」，直言：「因為四組都唱得太好了，我已經無法評分，我想先走了。」綜藝感十足。

蔡小虎與許志豪同台合唱《心借過》。（中視提供）蔡小虎與許志豪同台合唱《心借過》。（中視提供）

熱愛唱歌的蔡小虎，節目中也與許志豪合唱《心借過》，情緒投入，過程中一度被歌詞與旋律觸動，當場感動落淚，事後他笑說「剛才哭過其實會影響喉嚨狀態」。即便如此，他仍堅持全程以原Key完成演唱，展現台語歌王的厚底實力。他也特別強調，這首歌若非原Key詮釋，「歌曲的味道與情感就會跑掉」，對音色與情緒拿捏絲毫不馬虎。

節目尾聲，康康力邀蔡小虎下次再度上節目，卻不忘幽默補上一句「記得不要漲價」，蔡小虎聽完立刻綜藝摔，笑翻全場。中視《綜藝一級棒》每週六晚間8點於中視頻道播出，每週日晚間8點於中天娛樂台登場。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中