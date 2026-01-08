瘦到跟高中時一樣！麥特戴蒙為《奧德賽》豁出去 大讚諾蘭創舉「像果汁機放臉前」

麥特戴蒙自爆為了《奧德賽》瘦到跟高中時一樣。（翻攝自YouTube）

〔記者許世穎／綜合報導〕金獎大導克里斯多夫諾蘭執導史詩新作《奧德賽》將於今年暑期登場，男主角麥特戴蒙近日登上播客節目《New Heights》，透露自己為了該片大幅減重，拍攝期間一度「瘦到和高中時期一樣的體重」。

這是麥特繼《星際效應》、《奧本海默》後再度與導演諾蘭合作，他在片中飾演奧德修斯。他笑言自己留了像主持人傑森凱爾斯一樣的鬍子差不多一年，「我那時候狀態真的很好，瘦了很多。（諾蘭）希望我看起來精實但有力量。因為我跟醫師做了另一項調整，我停止吃麩質。」

麥特透露以前體重大概都在185到200磅（約84-90公斤）之間，而整部電影他都是以167磅（約75分斤）完成的。「我高中以後就沒這麼輕過，所以那是一段大量訓練、飲食非常嚴格的時期。」

這與麥特過去為角色刻意增重的經驗形成強烈對比。他曾為2009年的《爆料大師》增重30磅（約14公斤），他當時曾透露自己是靠「瘋狂進食和喝黑啤酒」達成的，「在片場兩餐之間，我會吃一份麥當勞的一號套餐，然後再配多力多滋，簡直是天堂。」

談到《奧德賽》，戴蒙也讚嘆諾蘭如何完成「首部全片以IMAX攝影機拍攝的好萊塢劇情長片」這項創舉。「IMAX攝影機真的很吵，靠近你的時候，聲音就像一台果汁機，像把 Cuisinart （食物處理機機品牌）直接放在你臉前，所以過去從來沒有用 IMAX 拍攝對話場面的電影。」

麥特繼續說：「我們沒辦法用一般的IMAX攝影機拍這種對話，因為你根本聽不到聲音。他們為了拍對話戲，在攝影機外面打造了一個巨大的裝置，還設計了一套鏡面系統，讓你的視線能貼近鏡頭，同時又能和對手演員對話。為了做到這一點所投入的工作量非常驚人，因為他想要百分之百IMAX攝影機拍攝，而他真的做到了！」

此外，麥特也透露，《奧德賽》在希臘、冰島、摩洛哥等世界各地實景拍攝，直言諾蘭對外景規模的野心也讓他大為震撼。「我們每到一個地方，我都會忍不住笑出來，我會想：『根本沒有人會想在這裡拍片吧！但他當然會想來這裡拍，這完全符合他的作風。』」

麥特形容諾蘭有一支非常厲害的團隊，整個劇組都超猛，大家在這部片裡都把能量開到最大。我們每天的進度都完成，甚至還提前殺青，真的是一次很棒的經驗。」

《奧德賽》集合麥特戴蒙、安海瑟薇、「蜘蛛人」湯姆霍蘭德、辛蒂亞、羅勃派汀森、影后莎莉賽隆、奧斯卡得主露琵塔尼詠歐、「制裁者」強柏恩瑟、約翰李古查摩、蜜雅高絲、艾略特佩吉、班尼沙夫迪等人一同演出，預計7月17日在台上映。

