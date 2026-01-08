自由電子報
藍白擋總預算 林智群：票投國民黨空手上戰場

空軍五聯隊飛官辛柏毅上尉。（記者爆料王群組讀者小陳故事多提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕花蓮空軍基地F-16V單座戰機（機號6700）6日晚間7時29分執行夜航訓練時於花蓮縣豐濱鄉東面10浬失聯，上尉飛官辛柏毅雖呼叫「跳傘、跳傘、跳傘」，但沒有得到信標機的訊號。如今根據機器判讀及系統推測可能往南漂流，海巡艦艇昨晚也不停施放照明彈，一路找到台東北方近海，希望能有好消息。

立法院國民黨團昨（7）日為辛柏毅祈福，希望早日獲救平安歸來。國民黨團重申，提升國軍實質待遇，立即編列立法院三讀通過的軍人加薪預算，才是提升國軍實質戰力的良策。

對此，律師林智群今日一早在臉書發文表示過去4年，軍人已經調了3次薪，他說：「藍白不是執政黨，可以再增加預算加碼嗎？國家預算就那麼多錢，其中還有一大部分是人事預算（養人的錢），現在還要再增加人事預算嗎？立法是許願池嗎？因為錢會從天上掉下來嗎？」

林智群表示，不想買武器，是要軍人空手上戰場嗎？最後怒斥：「票投國民黨空手上戰場。」

今年度中央政府總預算尚未審查，仍卡在立法院，使得中央補助各縣市的TPASS經費可能斷炊。（記者張聰秋攝）

今（2026）年度中央政府總預算尚未審查，仍卡在立法院，使得中央補助各縣市的TPASS經費面臨可能斷炊。

