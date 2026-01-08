自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

麻衣昔組女團鬧內訌！日本餅乾遭「整箱偷吃」氣炸撂重話

〔記者傅茗渝／台北報導〕中天綜合台《綜藝OK啦》今（8日）晚9點播出主題「成團容易、相處難，原來團體都是這樣鬧到消失的」，邀來多位藝人分享過往團體生活的血淚史，其中來自日本、曾以女子團體 Sunday Girls 在台出道的愛紗與麻衣回憶往事，內容讓現場來賓聽了直呼心疼。

麻衣分享成團背後的高壓管理制度，直言連坐減肥讓她至今難忘。（中天電視提供）麻衣分享成團背後的高壓管理制度，直言連坐減肥讓她至今難忘。（中天電視提供）

愛紗透露，自己17歲就隻身來台發展，當時通訊遠不如現在方便，「那時候想家只能去超商買國際電話卡，我太想家了，幾乎把所有錢都拿去打電話，每天都在打。」同樣來自日本的麻衣也感觸良多，提到當年台灣幾乎買不到日本零食，父母寄來的食物對她來說格外珍貴，「我有一包很喜歡的餅乾，只有心情真的很難過、很累的時候才捨得吃，結果有一天回家發現整箱被吃光，我真的氣炸。」

愛紗也補充，那是她認識麻衣多年來，第一次、也是唯一一次看到對方動怒，「她很認真地說『我很珍惜它，妳都沒有問過我』，結果對方還很天真地回『因為我想吃啊』，真的讓人傻眼。」

愛紗17歲隻身來台發展，回憶初期想家的日子格外有感。（中天電視提供）愛紗17歲隻身來台發展，回憶初期想家的日子格外有感。（中天電視提供）

麻衣也談到團體時期嚴苛的「連坐制度」，讓她至今難忘。她透露公司要求全員一起減肥，「那時候我已經38公斤了，但只要團體裡有人需要減肥，大家就得一起，只要有一個人體重比昨天多一點點就要被罰錢。」更誇張的是，真正需要減肥的成員還會半夜偷買珍珠奶茶，讓其他人又氣又無奈，「我們睡覺時都會聽到冰箱被打開的聲音。」

聽完眾人分享，主持人羅志祥也深有同感，直言早年經紀公司對藝人管理相當高壓，「以前四大天王練舞，有團員舞步不熟，我是編舞，老闆直接說『他跳錯你就踢他，就是要讓他知道不能錯』，真的非常嚴格。」他還笑說曾在夜店巧遇 Sunday Girls，原本想上前打招呼，卻發現她們全躲起來，「我一轉頭看到她們老闆才知道，原來公司禁止她們去夜店。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中