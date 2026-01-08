超玄！丟丟妹心臟劇痛「撞欄杆交代遺言」 神明降駕畫出西藏女財神

丟丟妹心臟問題未解，本月將接受進一步精密檢查。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕直播天后「丟丟妹」李明珊去年底驚傳因心臟劇烈疼痛緊急送醫，甚至在急診室因嗎啡過敏險些喪命，健康狀況引發外界高度關注。昨（7）日她出席媒體餐敘，親自揭露身體近況，坦言自從發病後，體力明顯下降，初步診斷結果為心律不整，且心臟結構疑似異常，讓醫師看診時一度面有難色。目前已預約本月17日進行更精密的全身檢查，包含24小時心電圖追蹤。

丟丟妹第一次發作是2個月前中國工作期間，心臟突然劇烈跳動，讓她喘不過氣；隔月又在台南因胸口劇痛送急診，卻痛到施打嗎啡都止不住，還引起嚴重過敏反應。她回憶當時全身劇痛到失控，甚至痛到用頭去撞病床欄杆，感覺自己快要死掉，崩潰之下趕緊打電話給家人交代遺言，並叮囑經紀人要好好照顧兒子。她更無奈抱怨當時急診費高昂，卻連心電圖都沒照，而男友Tommy在旁也嚇壞。

提到病根，丟丟妹表示自己是懷胎6個月就出生的早產兒，先天心臟就比較弱，近期檢查更發現心臟偏小但心房偏大，加上長年高壓工作、內臟長期過勞，「沒膽、肝也不好」，幾乎全組壞光光。醫師叮囑她情緒不能太激動，但她苦笑在直播現場根本不可能做到。現在的她只要直播站太久就會喘，甚至吃藥後還出現呼吸不順的副作用，目前必須同時看心臟科與神經內科。為了保命，她透露未來會減少直播時數，並決定年後將台中與土城的事業進行整合，集中火力在土城，以減輕奔波造成的體力負荷。

丟丟妹為顧健康，規劃調整事業版圖、減少奔波。（記者潘少棠攝）

由於身體頻出狀況卻查不出確切病因，家裡有宮廟背景的丟丟妹忍不住懷疑「是不是卡到」，日前特地前往新店宮廟求助。玄的是，神明太子降駕時竟直接畫出西藏女財神「扎基娘娘」的神像，指點她是被「啟靈」，身體才因此變得格外敏感。因為太子爺不僅畫出神像，還畫出她彰化老家的地圖，種種神巧合讓她不得不信。

但因天命之路難走，神明當下先幫她關上這條路，她也承諾待春暖花開之時，一定要親赴西藏扎基寺還願，感念這段特殊的緣分。至於外界關心的感情生活，她與男友Tommy感情穩定，Tommy也幽默喊話，表示自己正在等丟丟妹求婚，兩人互動依舊甜蜜。

