自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

親弟染毒後首報喜！《貧窮貴公子》30歲男星宣布結婚「甜曬一家六口」

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本男星清水尚彌昨（7日）在IG曬出「一家六口」全家福，正式宣布與交往已久的圈外女友完成登記結婚。畫面中，不僅有夫妻倆，還包含4隻貓咪的新家庭成員，幸福喜訊曝光後立刻引發討論。

清水尚彌宣布與圈外妻子登記結婚，夫妻倆將與4隻愛貓展開新生活。（翻攝自IG）清水尚彌宣布與圈外妻子登記結婚，夫妻倆將與4隻愛貓展開新生活。（翻攝自IG）

30歲清水尚彌分享結婚消息時，也同步介紹全新的生活藍圖，他貼心為圈外妻子遮臉，並說明未來將與自己的2隻貓，以及妻子的2隻貓一同生活，滿懷期待地表示，未來將以「一家六口」攜手打造幸福家庭，對新婚生活充滿憧憬。

清水尚彌2007年演出日劇《貧窮貴公子》出道，之後陸續參演《絕對零度》、《鈴木老師》等作品，去年也曾演出由安達祐實主演的日劇《老公怎麼還不去死》。針對外界關心的工作現況，清水尚彌也在婚訊中感性表示，雖然仍有不足但會持續精進，期許以演員身分帶來更好的表現，並感謝一路支持他的所有人。

清水尚彌（右）同為演員的弟弟清水尋也（左），去年涉持有大麻遭逮後，被判處有期徒刑1年，緩刑3年。（翻攝自IG）清水尚彌（右）同為演員的弟弟清水尋也（左），去年涉持有大麻遭逮後，被判處有期徒刑1年，緩刑3年。（翻攝自IG）

值得注意的是，清水尚彌同為演員的弟弟清水尋也，去年9月因涉持有大麻被捕，並於12月被判處有期徒刑1年、緩刑3年。相關審判期間，清水尚彌曾以證人身分出庭，說明弟弟保釋後與他同住、由他負責監督生活狀況，如今婚訊曝光也讓網友好奇「會不會變成3人同住」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中