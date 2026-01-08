江宏恩同框名廚弟被讚「一家人長超像」 江振誠20年泰妻罕見露面

〔記者邱奕欽／台北報導〕55歲江宏恩近日罕見公開全家人合照及近況，照片中可見他與媽媽、姊姊及名廚弟弟江振誠一同聚餐，地點還選在台北排隊名店「金豬食堂」，溫馨畫面不僅讓網友們狂讚，圈內好友們更紛紛現蹤發聲。

江宏恩（右）合體名廚親弟江振誠。（翻攝自IG）

江宏恩近日有感而發寫下「難得三姐弟都在台北，來個家庭會議&小餐聚吧」，照片中可見姊弟3人陪著媽媽用餐，氣氛相當融洽。由於金豬食堂向來一位難求，就連南韓天王G-Dragon來台時都曾指名造訪，江宏恩分享後也釣出老饕藝人李易直稱「這家好吃啊，哥」，讓話題再添熱度。

江宏恩（左上）合體名廚親弟江振誠（左下）。（翻攝自IG）

江宏恩曬出多張家人的聚餐照，也可看見他與弟弟江振誠並肩而坐，對面則是媽媽、姊姊與弟妹，一家人享受韓式烤肉，笑容滿面。不僅如此，江宏恩與江振誠還俏皮地拳頭碰拳頭，最後更在餐廳簽名牆前留下全家五口自拍照，江振誠也被眼尖網友發現留下簽名，畫面相當有紀念感。

江宏恩（左上）與家人們聚餐，江振誠（左下）的泰籍妻（右三）也罕見公開露面。

事實上，江振誠20歲便成為台灣餐飲史上最年輕的法式料理主廚，被封為餐飲界「台灣之光」，與泰籍妻子Pam結婚約20年，2024年卻一度傳出婚變，這回夫妻倆罕見同框現身家庭聚餐，也讓不少網友直呼「好溫馨！」江宏恩好友黃少祺也留言表示「真棒」，更有人笑說一家人長超像，「根本同一個模子刻出來！」

