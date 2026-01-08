自由電子報
娛樂 最新消息

影后自爆離婚還被電影換掉全因太敏感 自嘲被開除「太精采了」

〔記者許世穎／綜合報導〕影后葛妮絲派特洛近日為宣傳新片《橫衝直闖》上艾咪波勒主持的播客節目《Good Hang》，透露當初她與酷玩樂團主唱克里斯馬汀離婚不久後，曾被一部電影「直接換掉」。她推測，當時因離婚事件備受媒體關注，片商認為她「太燙手、不敢碰」。

影后葛妮絲派特洛透露當初與克里斯馬汀離婚，還被一部電影「直接換掉」。（美聯社）影后葛妮絲派特洛透露當初與克里斯馬汀離婚，還被一部電影「直接換掉」。（美聯社）

葛妮絲回憶道：「我本來要拍一部電影，時間點正好是在我和克里斯所謂的『有意識分手』之後，媒體上有很多很嚴厲的報導。我想片商可能覺得，『這件事太敏感了。』」她接著自嘲：「所以那段時間真的很棒，我一邊在辦離婚，一邊又被電影開除，真是太精彩了。」

2014年葛妮絲透過一篇長文部落格文章公開宣布，她與克里斯決定「有意識分手」（consciously uncouple）。這個說法當時迅速在網路上瘋傳，不少人認為這是對一段往往充滿創傷經驗的婚姻結束，過於矯飾的描述。她表示，如今能理解外界為何會對那次離婚聲明如此執著。

葛妮絲說：「假設你自己經歷過一場非常難看的離婚，或是你的父母經歷過，那接著你聽到有人說，其實事情不一定非得這樣收場。我想那種潛在的感受會是，『靠，他們是不是在說我做錯了什麼？』」

她進一步解釋：「我可以理解那種想法，像是，『等等，這是不是暗示我傷害了別人？』這並不是一個讓人舒服的念頭。所以我能理解，為什麼這件事對很多人來說會如此個人、如此刺痛。」

葛妮絲派特洛在《橫衝直闖》飾演過氣女星，被譽為她近年最佳演出。（龍祥提供）葛妮絲派特洛在《橫衝直闖》飾演過氣女星，被譽為她近年最佳演出。（龍祥提供）

《橫衝直闖》是獎季大熱門，除了「甜茶」提摩西夏勒梅演技再獲肯定，葛妮絲的演出也被譽為她近年最佳。她談到該片時表示：「我不知道大家會不會喜歡，但這是一個很大的嘗試，而且每個人都把自己的工作做得很好。所以我當下就想，『哇，我好像真的有點想念這種感覺。』」電影全台上映中。

