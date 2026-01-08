自由電子報
娛樂 最新消息

妻子動人入鏡成情感亮點 《大海浮夢》凝視夏曼藍波安的家庭與書寫

《大海浮夢》紀錄父子夜航捕飛魚，在星空下實踐海洋民族文化傳承。（目宿媒體提供）《大海浮夢》紀錄父子夜航捕飛魚，在星空下實踐海洋民族文化傳承。（目宿媒體提供）

〔記者許世穎／台北報導〕文學紀錄片《大海浮夢》熱愛海洋的達悟族作家夏曼藍波安為主角，為「他們在島嶼寫作」系列最新作品，也是台灣首部以海洋文學作家為核心視角的紀錄長片。導演周文欽率隊歷時四年拍攝，完整記錄夏曼與兒子上山下海、潛水捕魚、伐木造舟並迎海啟航的生命歷程。

電影首度深入呈現夏曼藍波安最親密的家庭視角，透過妻子希婻藍波安的真情分享、父子共同造舟的身體勞動，以及小說人物走出文本的真實時刻，層層展開他筆下的「生命圈」。作品細膩描繪夏曼如何從身體、土地與海洋的日常實踐中孕育文學，並以實際回應海洋的行動完成書寫。

夏曼藍波安妻子希婻藍波安難得入鏡吟唱族語歌謠，是《大海浮夢》温馨亮點。（目宿媒體提供）夏曼藍波安妻子希婻藍波安難得入鏡吟唱族語歌謠，是《大海浮夢》温馨亮點。（目宿媒體提供）

片中另一條動人的情感線，來自夏曼生命中最重要的伴侶──妻子希婻。她難得入鏡，在達悟族重要的螃蟹節吟唱族語歌謠，也以親密視角談及與夏曼相伴一生的理解與支持。希婻坦言，自己被夏曼「善良而真誠的靈魂所吸引」，這份內斂而深刻的情感，成為電影中最溫柔卻堅定的力量。

《大海浮夢》首度完整呈現夏曼藍波安與兒子最親密的家庭視角。（目宿媒體提供）《大海浮夢》首度完整呈現夏曼藍波安與兒子最親密的家庭視角。（目宿媒體提供）

鏡頭同時捕捉夏曼與兒子施一同造舟、出海的生活日常，父子以身體勞動延續傳統的默契，展現與漢人社會截然不同的親子關係樣貌，也讓海洋民族的文化傳承，在星空下夜航捕飛魚的畫面中自然完成。

夏曼小說《老海人》主角洛馬比克在《大海浮夢》中現身，象徵達悟男人的傳奇一生。（目宿媒體提供）夏曼小說《老海人》主角洛馬比克在《大海浮夢》中現身，象徵達悟男人的傳奇一生。（目宿媒體提供）

片中也揭示夏曼長年堅持的「非虛構」創作精神，出現的小說《老海人》主角洛馬比克，以真實身分走進鏡頭，原來這位長年居住在夏曼書房旁、僅隔一道簡單圍籬的堂叔，正是書中人物的原型。導演周文欽形容，長時間拍攝過程中，捕捉到「文學角色與現實人生重疊的瞬間」，讓海洋民族的記憶顯得格外具體而真實。洛馬比克於紀錄片完成隔年辭世，他在海邊自築木製小涼亭看海的身影，也成為既珍貴又令人惆悵的紀錄。

夏曼日前出席首映會後笑說，原本聽聞片長97分鐘覺得很長，看完卻直呼「太短了！」他用一生理解海洋這個生命圈，三十多年來不斷潛入深藍世界。「飛魚神話是我的古典文學，而我的身體就是海洋文學。」即將邁入70歲的他仍期許自己成為「優質的野蠻人」，希望繼續游泳、造船，理解海洋的情緒與月亮圓缺的關係。

夏曼的海洋文學強調「非虛構」寫作信念，與《大海浮夢》導演周文欽創作核心價值高度契合。（目宿媒體提供）夏曼的海洋文學強調「非虛構」寫作信念，與《大海浮夢》導演周文欽創作核心價值高度契合。（目宿媒體提供）

台北首映會後，夏曼返回蘭嶼，重新投入達悟家庭生活與書寫日常。他在臉書感性寫下，從未預想寫作能帶來如此熱烈的回應，而被看見的文字與影像，其實是一場民族覺醒與文化記憶的接力，也向一路支持的朋友以達悟族語致謝：「阿悠一。」對他而言，回到故鄉持續創作，正是回應大海、回應生命的方式。

《大海浮夢》不僅是一部文學紀錄片，更是一趟橫跨家庭、文化與書寫的生命航程，將於1月9日在台上映，邀請觀眾走進戲院，與夏曼藍波安循著夢想、文字與海洋，航向仍在進行中的島嶼文學旅程。預售套票熱賣中，首週觀影禮內容豐富，更多資訊請上官方臉書粉絲團查詢。

