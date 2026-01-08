乖乖女遭霸凌 林桉當叛逆女生離家出走

〔記者胡如虹／台北報導〕歌壇新生代創作歌手林桉看起來像乖乖女，卻是一個叛逆的女生，國三就開始離家出走，問她離家出走過多少次？她笑笑說，想不起來了，只記得最近一次離家出走是因為了爸媽不贊成她當歌手，離家出走抗爭。

林桉看起來像乖乖女，其實是一個叛逆的女生。（記者胡如虹攝）

染了一頭金髮的林桉身高只有154公分，個兒嬌小、可愛，可是卻是外柔內剛、叛逆的女生，她上網路節目《如虹音樂會》透露，因為姊姊很優秀，她從小生活在姊姊的陰影下，常被同學霸凌，也覺得自己不被愛、不被理解，國三開始就常常離家出走，還好每次離家出走都會跟姊姊說，有姊姊當潤滑劑跟爸媽報告。

請繼續往下閱讀...

不過最嚴重的一次離家出走是林桉為了圓音樂夢，不顧爸媽反對，放棄唸了3年的美國喬治亞州薩凡納藝術學院的學業，那一次離家出走了半年，林桉才跟爸媽和解，不再反對她走音樂這條路，但也不再給她經濟支援，看她能不能靠音樂為生。

由於唸書常被同學霸凌，林桉說自己一直有憂鬱症，還好高中學了吉他之後，從寫歌創作中找到情緒的出口，也發現身邊其實有很多人愛她。因為走過憂鬱不快樂的日子，她也特別寫了《24》這首歌送給24歲的自己，也鼓勵歌迷們不一定要功成名就，一事無成其實也很好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法