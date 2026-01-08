魯邦、柯南、羅賓漢一次到齊 「童心電影院」開年片單曝

〔記者鍾志均／台北報導〕2026年開年，國家影視聽中心旗下「童心電影院」抓住「反派」這項致命魅力，推出超犯規主題企劃「驚險怪盜世界」，一字排開的片單，讓大小朋友集體失守。

從日本到歐美、從動畫到冒險經典，每一位主角都在道德邊緣遊走，卻帥到讓人忍不住站在他那邊，根本是「怪盜宇宙」的跨世代同框。

《魯邦三世卡里奧斯特羅城》（1979）劇照。（普威爾國際提供）

打頭陣的是宮崎駿導演處女長片《魯邦三世卡里奧斯特羅城》，飛車、潛水、飛簷走壁樣樣來，魯邦三世潛入神秘古堡，拯救被囚禁的公主，可愛又狡猾的紳士怪盜，讓人一秒原諒他所有「不法行為」。

被無數影迷封為劇場版神作的《名偵探柯南：世紀末的魔術師》也將重返大銀幕。怪盜基德高調預告要奪走「回憶之卵」，卻在行動中中槍墜海、生死未卜——彩蛋背後的秘密、真假基德的對決。

《名偵探柯南：世紀末的魔術師》（1999）將重返大銀幕。（TMS ENTERTAINMENT CO. LTD.提供）

美國鬼才魏斯安德森的逐格動畫代表作《超級狐狸先生》把「最後一票就收手」拍成一場中年危機寓言。狐狸先生為了找回年輕時的刺激，卻意外把整座森林拖進危機，這場偷竊，偷的不只是農場，還有對自由的渴望。

而迪士尼1973年經典《羅賓漢》則讓狐狸成為劫富濟貧的傳奇英雄。射箭、越獄、談戀愛樣樣來，卻也被約翰親王設下火攻陷阱，命運一度走到最危險的邊緣。

此外，「童心電影院」同步推出實境解謎活動《幻影追跡：底片怪盜的世紀對決》，在指定場次映後，觀眾將化身偵探，30分鐘內破解謎題、追回失竊典藏品，更多相關資訊可上國家電影及視聽文化中心官網。

