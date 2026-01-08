「廚房對女人很危險」！林予晞揭童年陰影

林予晞可鹹可甜。（ELLE提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林予晞談到首次參與料理競賽實境節目《星廚之戰》，對她而言幾乎是一段小型生命史的翻頁。她坦言自己以前是以不做菜為傲的人，因為童年記憶裡的廚房，是狹窄、悶熱與被困住的象徵，「小時候看著奶奶在廚房忙到我們都吃到一半了，她還沒坐下來；而除了這個空間，她也沒有真的屬於自己的地方。」

於是她在心裡立下一道界線：「我覺得廚房對女人來說，是一個很危險的地方。進得去，不一定出得來。」因此她想看世界、想冒險、想當攝影師，「我什麼都想當，就是不要進廚房。」

林予晞站在椅子上頗帥氣。（ELLE提供）

然而人生本就無法照著劇本走。《星廚之戰》邀約像命運推了她一把，原本想著「幹嘛去出糗」，再三拒絕，卻因被信任、被期待而點頭答應。「我就想回應這份期待，會盡量希望能夠做到，讓大家都開心，我其實也會透過服務別人獲得成就感。」就在半推半就之下，她踏進廚房，從切菜練起，替自己下了Hashtag：「#要吃自己做」，在家想吃就自己煮。沒有外送、沒有退路，只有朋友約的飯局能偶爾救贖。

她接著坦白過程一點也不浪漫，「前幾集錄影都沒有人選我，真的很挫折，第一次體會到沒人選的沮喪。我從小都是前面被選走的那種小孩欸。」那段時間，她甚至在高鐵上追著主持人鍾欣凌問建議，回頭則更扎實練基本功。

林予晞的五官很好看。（ELLE提供）

直到某次比賽與廚師搭檔拿到第一名，她也卸下對廚房的戒心，「後來我覺得廚房像一個Lab實驗室，你想得到、做得出來又好吃，就沒有錯。」她不僅解鎖了料理，也解放了成長的結界。

