自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

新生代男神演活「爹系男友」 虞書欣「旺夫體質」再發威

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025年年末中國劇黑馬非《雙軌》莫屬。從開播前一度不被看好，到播出後熱度持續攀升，成功逆襲成為話題之作。向來被封為「旺夫體質」的虞書欣，再度展現帶劇、帶人的實力，無論是《蒼蘭訣》的王鶴棣，或《永夜星河》的丁禹兮，都因與她合作而人氣大漲、事業再攀高峰。此次她攜手新生代男星何與出演《雙軌》，劇情設定更被觀眾戲稱為「童養婿」，掀起高度討論。

虞書欣（左）和何與在《雙軌》經典「昏頭吻」。（龍華電視提供）虞書欣（左）和何與在《雙軌》經典「昏頭吻」。（龍華電視提供）

何與過去曾在《金庸武俠世界之華山論劍》中與孟子義合作，而在《雙軌》中飾演靳朝，則將角色的「破碎感」發揮到極致。無論是隱忍克制的眼神戲，或精準到位的微表情，都讓觀眾深陷其中。高糖名場面接連登場，撩人的眼神與各種情不自禁的吻戲層層堆疊，曖昧氛圍拉滿，也讓他迅速躍升為新一代男神，性張力備受關注。

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在8，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。靳朝對姜暮無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。其中一場手術台戲份，靳朝從眼角滑落的一滴淚直擊人心。談及拍攝心境，何與表示靳朝心態是：「如果再也看不到暮暮，本來一切都可以重新開始，終於可以不留污點和她在一起。」另有一幕虞書欣踩在他腳上前行、被他輕鬆帶動的畫面，連工作人員都笑虧：「健身真的沒有白做。」

虞書欣（左）和何與在《雙軌》確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果。（龍華電視提供）虞書欣（左）和何與在《雙軌》確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果。（龍華電視提供）

虞書欣在《雙軌》中成功打破「甜妹」框架，飾演勇敢追愛的姜暮。角色表面軟萌，實則帶著小心機，既有為愛奔赴的衝動，也有長達六年的等待與堅韌。清醒又略帶腹黑的性格，這樣的反差魅力也正是打動虞書欣接演的關鍵。

虞書欣（左）在《雙軌》從背後抱住何與。（龍華電視提供）虞書欣（左）在《雙軌》從背後抱住何與。（龍華電視提供）

劇中姜暮顛覆過往愛情劇多由男主主導的設定，不少名場面反而由她掌控，無論是像男主角示愛的賽車漂移、跆拳道，或強烈的佔有欲與歸屬感，都讓觀眾直呼「女主太會愛」。虞書欣也分享，她心目中的名場面是暮暮從背後抱住朝朝，對方低聲問「妳醒了？」原本甜度破表的畫面，卻因她即興回了一句「你覺得呢？」笑翻全場。

虞書欣（右）和何與在《雙軌》賽車場面令人聯想到《頭文字D》。（龍華電視提供）虞書欣（右）和何與在《雙軌》賽車場面令人聯想到《頭文字D》。（龍華電視提供）

為了《雙軌》，虞書欣敬業瘦身8公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，她總是第一時間上前幫忙，還笑說：「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

《雙軌》已於1/2起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每週五更新上架，龍華電視也會播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中