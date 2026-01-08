新生代男神演活「爹系男友」 虞書欣「旺夫體質」再發威

〔記者蕭方綺／台北報導〕2025年年末中國劇黑馬非《雙軌》莫屬。從開播前一度不被看好，到播出後熱度持續攀升，成功逆襲成為話題之作。向來被封為「旺夫體質」的虞書欣，再度展現帶劇、帶人的實力，無論是《蒼蘭訣》的王鶴棣，或《永夜星河》的丁禹兮，都因與她合作而人氣大漲、事業再攀高峰。此次她攜手新生代男星何與出演《雙軌》，劇情設定更被觀眾戲稱為「童養婿」，掀起高度討論。

虞書欣（左）和何與在《雙軌》經典「昏頭吻」。（龍華電視提供）

何與過去曾在《金庸武俠世界之華山論劍》中與孟子義合作，而在《雙軌》中飾演靳朝，則將角色的「破碎感」發揮到極致。無論是隱忍克制的眼神戲，或精準到位的微表情，都讓觀眾深陷其中。高糖名場面接連登場，撩人的眼神與各種情不自禁的吻戲層層堆疊，曖昧氛圍拉滿，也讓他迅速躍升為新一代男神，性張力備受關注。

為貼近角色，何與為戲健身，將體脂肪控制在8，並學習賽車、前往修車廠觀摩，劇中的拳擊戲則是他原本就具備的專長。靳朝對姜暮無微不至的照顧，也讓他被觀眾封為「爹系男友」。其中一場手術台戲份，靳朝從眼角滑落的一滴淚直擊人心。談及拍攝心境，何與表示靳朝心態是：「如果再也看不到暮暮，本來一切都可以重新開始，終於可以不留污點和她在一起。」另有一幕虞書欣踩在他腳上前行、被他輕鬆帶動的畫面，連工作人員都笑虧：「健身真的沒有白做。」

虞書欣（左）和何與在《雙軌》確認關係後，礙於父母並不知情，私下的吻戲與曖昧互動宛如偷嚐禁果。（龍華電視提供）

虞書欣在《雙軌》中成功打破「甜妹」框架，飾演勇敢追愛的姜暮。角色表面軟萌，實則帶著小心機，既有為愛奔赴的衝動，也有長達六年的等待與堅韌。清醒又略帶腹黑的性格，這樣的反差魅力也正是打動虞書欣接演的關鍵。

虞書欣（左）在《雙軌》從背後抱住何與。（龍華電視提供）

劇中姜暮顛覆過往愛情劇多由男主主導的設定，不少名場面反而由她掌控，無論是像男主角示愛的賽車漂移、跆拳道，或強烈的佔有欲與歸屬感，都讓觀眾直呼「女主太會愛」。虞書欣也分享，她心目中的名場面是暮暮從背後抱住朝朝，對方低聲問「妳醒了？」原本甜度破表的畫面，卻因她即興回了一句「你覺得呢？」笑翻全場。

虞書欣（右）和何與在《雙軌》賽車場面令人聯想到《頭文字D》。（龍華電視提供）

為了《雙軌》，虞書欣敬業瘦身8公斤，在劇中展現亮眼身材曲線，大方露背、造型百變，幾乎每集都換上精緻吸睛的服裝，為角色魅力再添亮點。除了是片場公認的「開心果」，虞書欣私下也相當貼心。因何與怕熱，拍攝時常需電風扇降溫、擦汗，每當導演喊卡，她總是第一時間上前幫忙，還笑說：「有誰的手速可以比我快？」甚至在鏡頭拍不到的地方，默默替對方拿著電風扇，細節中盡顯照顧與默契。

《雙軌》已於1/2起，在MOD影劇館+、Hami Video影劇館+每週五更新上架，龍華電視也會播出。

