72名麵包職人同場廝殺 《天下麵包》拍成世界大戰

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓國首個烘焙生存賽節目《天下麵包》（暫譯，천하제빵）今（7）揭開神秘面紗，主打「國內首創、史上最大規模」的設定，一公開就讓美食圈與綜藝迷同時沸騰；這不只是一檔料理節目，而是野心直指全球的「K-Bakery」的世界級戰爭。

節目最大亮點之一，就是誇張到不像現實的製作規模，包括1000坪攝影棚、32種專業設備、共300台製菓製麵機器同時運轉，堪稱「烘焙界軍備競賽」。

韓國競賽節目《天下麵包》尋找世界頂尖的烘焙高手。（翻攝自X）

來自世界各地的72名烘焙與甜點職人，不論是世界賽冠軍、隱世名匠、人氣名店主廚，還是默默無名卻手握獨門配方的高手，全數卸下頭銜，只能用「麵包本身」決定去留。

有人一踏進現場就驚呼：「這規模太瘋了！」也有人坦言：「腦袋裡只剩下麵包，這是我唯一的退路。」然而預告片中同樣「危機重重」，有人製麵刀重重插進砧板，崩潰吶喊「出不來」，或是糖塊燒焦、麵團失控，下一秒可能就被淘汰。

《天下麵包》海報，主持人李多熙。（翻攝自X）

主視覺海報同樣話題十足，主持人李多熙咬著粉紅色馬卡龍現身，甜美又帶點危險氣息，被形容為能「改變命運的夢想製造者」。節目明確定位為選拔「世界最強烘焙師」，預告將在今年上半年向全球輸出K-Bakery能量。

《天下麵包》於2月1日晚間9點40分首播，台灣未定。

