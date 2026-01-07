自由電子報
娛樂 最新消息

啦啦隊女神等半年！喜迎新身分 驚爆「洗澡」都在準備

林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「啦啦隊女神」林沁正式以歌手身分出道，個人首張單曲《數到七》於今（7日）天推出，林沁也將於 1 月 16 日生日當天舉辦單曲發布見面會，把這份幸運與好運分享給所有粉絲。

加盟「首湛創意」後，林沁除了大家熟悉的「Fubon Angels 」沁沁身分外，也以本名踏上歌壇。歷經花蓮太平洋國際龍舟節、樂團祭，並與搖滾樂團夕陽武士共演後，終於迎來單曲發布的重要時刻。林沁坦言：「期待這一天真的非常久了，雖然公演時面對很多人，但我覺得沒有錄單曲、唱自己的歌那麼緊張。」

林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）

談到出道緣起，林沁分享第一次聽到《數到七》旋律時就被深深吸引，「旋律很活潑、很有能量，加上歌名《數到七》跟我名字的諧音，當下真的有一種『天啊，這首歌寫著我的名字』的感覺，我一定要把它唱好。」她也希望把這份自己喜歡的能量分享給粉絲，「就像歌詞一樣，數到七，烏雲就會飄走，讓每一天都充滿能量。」

林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）

為了出道作品，林沁坦言整個籌備期超過半年，「除了上課，我幾乎無時無刻都在唱，洗澡、做事、開車、通勤的時候都反覆聽，還會自己錄音，回去聽自己唱得怎麼樣，再修正。」直到有一天聽到製作人肯定她的進步，「老師說我音抓得很準，那一刻真的很感動，也讓我更有信心繼續努力。」她也笑說自己是很需要被鼓勵的人，「被誇有進步的時候，動力真的會加倍。」

林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）林沁首發單曲《數到七》。（首湛創意提供）

