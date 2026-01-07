自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

亂買股票慘賠20萬怕了 八點檔女星黃瑄轉行當老闆

黃瑄（中）《寶島西米樂 守護》中為了店內生意，和貴夫人鞠躬陪笑。（台視提供）黃瑄（中）《寶島西米樂 守護》中為了店內生意，和貴夫人鞠躬陪笑。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中獨自經營西服店，近來因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，店內兩位師傅中束手無策，讓她這位「鎮店之寶」不得不打起精神主動出擊，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。這場戲黃瑄全程站著，不敢坐下，凸顯角色的尷尬處境。

戲外黃瑄也是老闆娘，本身最近開始經營了副業，不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她表示：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。

黃瑄自曝買股票慘賠20萬，轉念投資副業。（台視提供）黃瑄自曝買股票慘賠20萬，轉念投資副業。（台視提供）

黃瑄認為身為演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責，「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」因此在她看來，演員與牙齒淨白投資的核心並無太大差異，都是在經營信任感。

唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。黃瑄也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓人家知道產品好、宣傳行銷才是最難的。新的一年，黃瑄充滿幹勁，直言：「這也是我今年想突破的目標，試著學習、開發不同領域。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中