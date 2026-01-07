亂買股票慘賠20萬怕了 八點檔女星黃瑄轉行當老闆

黃瑄（中）《寶島西米樂 守護》中為了店內生意，和貴夫人鞠躬陪笑。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃瑄在台視八點檔《寶島西米樂 守護》中獨自經營西服店，近來因得罪高官被封殺，業績瞬間歸零，店內兩位師傅中束手無策，讓她這位「鎮店之寶」不得不打起精神主動出擊，前往貴婦家送禮陪笑，時而鞠躬道歉、時而笑臉賠不是。這場戲黃瑄全程站著，不敢坐下，凸顯角色的尷尬處境。

戲外黃瑄也是老闆娘，本身最近開始經營了副業，不諱言就是希望增加被動收入，自爆起因是去年10月投資股票慘賠20萬，她表示：「這錢不如拿去買機器投資，只要有客人我就有收入，怎麼那麼傻亂買股票。」於是轉念與自己的美睫師合作，以店中店的形式投入牙齒淨白加盟。

黃瑄自曝買股票慘賠20萬，轉念投資副業。（台視提供）

黃瑄認為身為演員其實也是自己的老闆，需要為每一次演出品質負責，「不管是製作單位還是觀眾，心裡都會默默打分數。」因此在她看來，演員與牙齒淨白投資的核心並無太大差異，都是在經營信任感。

唯一不同的是，實體經營還得面對店租與人事成本，而演員只要顧好自己三餐、把戲演好即可。黃瑄也表示，實際投入後才發現，產品好只是基本，怎麼讓人家知道產品好、宣傳行銷才是最難的。新的一年，黃瑄充滿幹勁，直言：「這也是我今年想突破的目標，試著學習、開發不同領域。」

