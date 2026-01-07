林依晨封存祕密演到「無壓狀態」 張孝全如上戰場承受孤獨壓力

〔記者許世穎／台北報導〕由沈可尚執導電影《深度安靜》近日宣布，將連續三日推出「三色角色預告」，分別聚焦片中主演張孝全、林依晨、金士傑三位實力派演員，帶領觀眾走進角色內心世界。

《深度安靜》角色預告，林依晨代表的「白色」呼應她表面平靜無害，卻暗藏難以言說的痛苦與祕密。（風起娛樂提供）

今（7）日率先曝光的「依庭篇」，以林依晨低迴而內斂的獨白貫穿全片，情緒隨畫面層層堆疊，最終浮現電影標語「每一段關係，都是一扇羅生門」，點出角色難以言說的沉重心境，也為故事留下耐人尋味的伏筆。

電影三支角色預告分別以白色、黑色、紅色為視覺主調，象徵角色各自隱藏的心理狀態與情感面向，隨著畫面曝光，更加引發觀眾對這段關係背後祕密的好奇與期待。

林依晨（前）在《深度安靜》深愛著張孝全，卻選擇將心中祕密封存。（風起娛樂提供）

林依晨在片中飾演「依庭」，深愛著丈夫，卻選擇將內心祕密緊緊封存，成為她演藝生涯中極具壓力的一次演出。她坦言：「當時看完劇本我是沈默的，也非常沈重。」能與張孝全、金士傑同台飆戲，讓她充滿期待，「他們都是我非常想合作的演員，在拍攝現場，我們就像隨時都在角力，敵不動我動、我動敵不動，彼此爭奪立場最穩的那一方。」

她形容，三人同場時壓力大到反而進入一種「無壓狀態」，「因為不知道對方會給出什麼，只能緊抓角色設定，跟著當下情緒往前走。」預告中代表依庭的「白色」，呼應她外表的平靜與無害，看似純淨的愛，背後卻藏著難以言說的痛苦與祕密。

張孝全飾演林依晨的丈夫「諭明」，身處表面美滿的婚姻中，卻逐漸陷入陌生感與層層謎團，是一個高度高壓的角色。他所象徵的「黑色」，代表角色內心的困惑與痛苦，也映照出他在這段關係中的壓抑與孤寂。

張孝全（左）在《深度安靜》與丈人金士傑的對手戲張力十足。（風起娛樂提供）

張孝全透露，每次現場喊完「Action」，就像獨自走上戰場，「但很幸運的是，無論導演、攝影、美術、場景或對手演員，所有人都在幫助我進入角色，這是我覺得非常幸福的事。」林依晨也稱讚他的表演細節動人，「孝全很願意給對手演員球，也能確實接住對方的球，讓我在表演上很有安全感，也因此產生很多意想不到的驚喜。」

金士傑則詮釋中風的老父親「柯教授」，角色遊走於真實病徵與刻意裝傻之間，表演層次細膩而精準。他表示，這樣的狀態極為困難，「面對女兒的激烈反應，柯教授有些行為是自覺的，有些則潛藏在意識之中，隨著時間逐漸消滅或變形，同時還必須在不同時間點拿捏病徵的嚴重程度，每一個細節都得非常小心。」

角色預告以「紅色」呈現，象徵柯教授的危險與不可預測性，也暗示他將成為推動劇情、牽動人物關係的重要關鍵。介於清醒與失序之間的狀態，為全片注入強烈的不安與張力。《深度安靜》將於3月20日上映。

《深度安靜》白色依庭篇：

