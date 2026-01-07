《歌舞青春》艾希莉自爆遭排擠！怒退「有毒媽媽群」：是高中生？

艾希莉退出有毒媽媽群組，擺脫這種有毒的交際。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕美國女星艾希莉緹絲黛爾（Ashley Tisdale）因演出《歌舞青春》中的「夏培」為人所知，最近她透露退出了「有毒媽媽群組」，別人聚會不揪她，感覺自己被排擠，乾脆直接離開。

艾希莉在《The Cut》透露，自己在生產後希望能繼續與他人聯繫交流，因此加入了一個媽媽社群，但某一天卻突然發現自己不再受邀，看IG照片才知道她們自己約了聚會，搞小團體的感覺讓她覺得像被排擠，「這讓我聯想到我已經在多年前擺脫的那些熟悉且不愉快的回憶，某一天深夜，在我哄完女兒睡覺之後，我想是不是我不夠酷？好像我回到了高中一樣，我是不是做錯什麼事才被孤立？」

網友挖出艾希莉口中的「有毒媽媽群組」有誰。（翻攝自IG）

再次被拒於門外之後，艾希莉傳訊息給該群組，並表示：「這太像高中生了，我不想再參加了！」之後就與這群媽媽朋友徹底分手了。雖然艾希莉沒有指名道姓，不過網友循著蛛絲馬跡，很快就發現她說的應該是包含梅根崔娜（Meghan Trainor）、曼蒂摩兒（Mandy Moore）以及希拉蕊朵芙（Hilary Duff）在的媽媽好友群。眼見事情越鬧越大，艾希莉向《TMZ》澄清，這件事跟這幾個人無關，也沒有政治意涵。

希拉蕊朵芙的老公馬修寇瑪（右）曬出與艾希莉受訪一模一樣的照片。（翻攝自IG）

只是希拉蕊朵芙的老公馬修寇瑪（Matthew Koma）近日又意有所指發出一則限時動態，整個發文風格激似《The Cut》，寫著：「當你是地表上最自我中心又白目的人，其他媽媽會把注意力放在孩子身上。」馬修寇瑪甚至要大家點進《The Cut》看連結，一舉一動似乎都在嘲諷艾希莉，讓爭議繼續擴大。

