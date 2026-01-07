自由電子報
富爸爸出手了 16歲航運千金驚人背景曝光

欣菲是航運千金。（品婕娛樂提供）欣菲是航運千金。（品婕娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌壇新人「SINBY」欣菲是航運千金，她高唱新歌《DreamMyDream》，傳遞勇敢追夢正能量的同時，更期盼藉由新歌精神展望2026年，期許能再接再厲發行個人EP及舉辦個唱。

從小赴韓接受練習生培訓及選秀節目的洗禮，欣菲一路走到正式出道，她坦言中間曾冒出想放棄的念頭，「感覺努力沒什麼人看見，也覺得自己沒有值得大家喜歡，常因此陷入低潮情緒而萌生退意。」感謝家人、朋友不斷給予鼓勵與信心，讓自己能繼續保持愛唱歌的初衷堅持下去。

欣菲希望今年能舉辦演唱會。（品婕娛樂提供）欣菲希望今年能舉辦演唱會。（品婕娛樂提供）

欣菲希望帶著這股信念繼續「衝」，並透過《DreamMyDream》唱出自己2026年的夢想宣言，並許下新年新願望，「希望能在今年發行我的個人第一張EP，並且能辦一場專場獻給我的歌迷！」

欣菲的新歌《DreamMyDream》藏滿父愛，父親JACK親自填詞成深情「家書」，作為獻給女兒的成長備忘錄。事實上，這首《DreamMyDream》的歌詞正是一路栽培SINBY欣菲入行出道的父親JACK親手寫下，自認是「寫歌小白」的他，在百忙工作之餘自行摸索、研究寫歌訣竅，在「無師自通」的情況下，花了兩個月克服困難完成歌詞，成了這首歌精神的最佳示範。

JACK希望以這首正能量歌曲送給女兒當新年禮物，也藉此為她打氣，「人生道路起起伏伏，有很多時候不盡理想，但我們還是需要繼續努力，增進自己的能力，總有一天會讓大家看到的！」他更鼓勵女兒：「加油，要朝著我們既定的目標前進，不要放棄，有夢最美！」

16歲的欣菲也分享自己的愛情觀，坦言目前仍以工作為重。個性偏被動的她笑說：「我不太會主動找別人聊天或告白，通常都是對方先靠近。」至於什麼樣的男生，才會讓她願意說出「在一起」3個字？她毫不猶豫表示，最重要的是「善良」，還有能支持我做的所有事情」，其他則是「感覺對了就好」。

