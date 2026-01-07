自由電子報
娛樂 最新消息

韓女追星放生小孩！偷拿尪印章貸款8千萬韓元：歐巴不能掉名次

粉絲為偶像做公車看板的應援；示意圖為BTS防彈少年團的柾國。（示意圖，達志影像）粉絲為偶像做公車看板的應援；示意圖為BTS防彈少年團的柾國。（示意圖，達志影像）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓國一名婦女因沈迷於偶像，無心做家務，連女兒都不管，放任女兒放學一個人坐在便利商店前，甚至偷拿丈夫印章貸款了8000萬韓元（約台幣173萬元），就為了偶像應援以及購買專輯，讓丈夫忍無可忍訴請離婚。

K-pop風靡全球；示意圖為BLACKPINK的演唱會。（達志影像）K-pop風靡全球；示意圖為BLACKPINK的演唱會。（達志影像）

根據《lawtalknews》報導，這位家庭主婦在因緣際會下「入坑」某個選秀節目的男偶像，本來老公覺得能夠藉此紓解育兒壓力也不錯，結果老婆越追越積極，不但沒辦法顧女兒上下學，家裡更滿是外帶的垃圾以及偶像週邊的盒子等等。老公安撫、對妻子發火都無法改變這一切，直到最近在衣櫥發現一張通知單…

原來這位妻子竟然偷拿老公的印章去貸款，把錢花在江南站的廣告看板做生日應援，也買了500張簽售專輯，貸款加上信用卡債務加起來超過8000萬韓元。老公十分生氣，結果妻子卻反嗆他：「你對我做了什麼？這位歌手陪我走出憂鬱，讓我找到活下去的動力。」更表示：「如果我歐巴排名下降了，你擔得起嗎？」讓丈夫徹底心死，決定離婚。

點圖放大header
點圖放大body

