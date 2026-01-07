自由電子報
娛樂 最新消息

李聖傑揭網球國手血淚 「2度灼傷」被操到送醫

李聖傑推出新歌《不勇敢》。（華納音樂提供）李聖傑推出新歌《不勇敢》。（華納音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天王李聖傑上月順利完成兩場小巨蛋演唱會，他推出新歌《不勇敢》，MV結合他過往擔任網球選手經驗，講述一對網球雙打選手與一名少女的愛情故事。

李聖傑吐露過往練網球時，確實也像男女主角一樣，在網球與談感情之間有過遺憾，但他面對過往已釋然，率性回應「每一個遺憾都是造就你接下來最棒的經驗值」。

李聖傑提到自己當然也有過「不勇敢」的回憶，他分享自己當年身為網球選手，征戰各大比賽時，總不免有輸球的遺憾，「在面臨關鍵比賽落後的時候呢，曾經不夠勇敢，緊張到全身都很僵硬，最後導致這個比賽輸掉了」，讓他覺得當下真的不夠沉著。

所幸李聖傑對網球的熱愛，如同他對音樂的執著，多年以來始終如一，也說迄今打網球已經不只是運動，面對各種比賽的突發狀況，其實每次都是很大的挑戰，等於像是訓練自己的心智一樣。

回憶當初練球情景，李聖傑笑稱自己「非常瘋狂」，這次演出MV的黃冠智、王碩瀚練到滿手是血，更要在滂沱大雨中全身淋濕打球，而他也曾在近40度的高溫下瘋狂練球，「當時幾乎是2度灼傷，還要去醫院，因為全身曬傷，那是我身為網球選手最難忘的經驗。」

李聖傑在MV中與三位新生代演員合作，像是金鐘獎最佳男配角黃冠智、BL劇男神王碩瀚以及張鈞甯力推新人陳孟琪，他稱讚黃冠智、王碩瀚都是真正會打網球的好演員，陳孟琪的表演也很出色，但可惜這次沒機會與演員們多互動，「雖然這次沒有與大家互相切磋球技，但未來我希望有機會一起打網球哦。」

李聖傑分享新年願望，他表示：「新年當然希望在未來的演唱會越辦越大，當然希望累積更多的歌迷，有更多不一樣的場地，能夠越來越往更大的舞臺挑戰，這都是我在新的一年期待的。」

