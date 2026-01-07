臥虎藏龍看30遍！新銳導演找張震演男主角 助攻他拿金馬影帝

《幸福之路》張震以極度內斂而充滿力量的演出，刻畫一位在殘酷現實中無聲掙扎的父親。（甲上娛樂提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕張震憑藉著電影《幸福之路》奪下第二座金馬影帝，該片一舉獲得第62屆金馬獎最佳男主角、最佳新導演、最佳原創電影音樂3項大獎肯定，今天（7日）正式宣布定檔1月29日全台上映，並在1月12日於大巨蛋秀泰影城舉辦全台唯一一場《幸福之路》張震深度映後座談影人場。

電影由韓裔加拿大導演勞埃德李崔（Lloyd Lee Choi）編導，入選2025年坎城影展「導演雙週」，並一舉入圍美國獨立精神獎最佳主角、最佳導演，勇闖北美獎季，與好萊塢眾星同場競逐，國際影展口碑持續延燒。

該片是導演勞埃德李崔將自身短片延伸改編的首部劇情長片，談及選角，導演勞埃德李崔坦言，劇本創作之初便以張震為第一人選，「因為《臥虎藏龍》是我最愛的電影，我至少看了30幾遍！」巧合的是，他在金馬獎頒獎典禮上，正是從《臥虎藏龍》導演李安手中接過最佳新導演獎，讓他激動直呼：「一年前來台北說服張震到紐約拍戲，一年後再回到台北一起拿獎，真的像完成了一段很圓滿的旅程。」

張震（右）與魏愷樂在《幸福之路》飾演父女。（甲上娛樂提供）

張震也分享，這次以一種更「放鬆」的狀態投入演出，用最自然的方式呈現一位父親每日的努力、一次次低頭後再站起來的韌性，以及父女在現實縫隙中仍試圖守住的小小幸福，呼應他在片中的口頭禪「勇敢一點，堅持就是勝利」，他表示，希望透過這部作品傳遞正能量，也期待金馬獎的加持，能讓更多觀眾走進戲院遇見《幸福之路》。

張震在《幸福之路》飾演在紐約打拚的外送員。（甲上娛樂提供）

劇情描述張震飾演在紐約打拚的外送員盧家成，在迎接分隔多年的妻子思語（陳法拉 飾）與女兒雅雅（魏愷樂 飾）團聚之際，卻在短短48小時內接連遭逢車輛失竊、租屋詐騙等打擊，剛萌生的安穩生活瞬間瓦解。為了撐起家庭，他一步步被逼近灰色邊緣，展開一段既真實又令人動容的人生考驗。張震以放鬆、克制卻極具張力的表演，捕捉父職角色中的矛盾與尊嚴，成為本片最動人的情感核心。《幸福之路》將於1月29日全台溫暖獻映，1月12日張震影人場將有30分鐘深度映後座談，相關售票資訊請鎖定甲上娛樂官方社群平台。

