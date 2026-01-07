自由電子報
娛樂 最新消息

冰球樂團成員遭虐崩潰 女方驚人背景曝光了

冰球樂團相隔4年推出新專輯。（何樂音樂提供）冰球樂團相隔4年推出新專輯。（何樂音樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「icyball」冰球樂團由主唱王與鍵盤手蒙、貝斯手Nelson、鼓手士捷組成，相隔4年推出第三張專輯《我很抱歉》，全新主打《你要是真的愛我才不會這樣》MV劇情講述對於承諾關係、婚姻的恐懼，由團員士捷與曾入圍金鐘獎新進演員的聿安演出，兩人在化成審訊的噩夢空間裡精彩飆戲，影像畫面帶有韓國復仇懸疑電影質感，更致敬楊德昌導演電影《恐怖份子》的經典畫面。

士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）

這次由士捷擔綱男主角演出，回憶拍攝過程，他形容：「MV開頭我被虐到生活無法自理、幾近崩潰，開始對女主角縱聲長嘯、癲狂眼神表示，『你還能再對我做什麼』的那一幕，是最為困難的，也是整支MV拍攝的轉淚點。」更稱讚女主角：「十分佩服聿安，總是在每一顆鏡頭初始，就找到屬於那一顆戲的最佳狀態，當一個好演員，真不容易。」

士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）

在這場戲開拍前，士捷學著投入：「導演奧斯丁手把手教學，但感覺總是差了點，為了讓我進入最佳狀態，導演親自與我對戲。與他頭貼頭、鼻貼鼻對視的剎那，我終於感受到了那份不甘與癲狂，整個人融入屬於這個角色的「Zone」裡。」為了保持在角色入戲狀態，特別沈浸其中有好一陣子不太理旁人，畢竟不是專業演員，深怕導演、聿安、劇組，好不容易陪伴一起找到的狀態硬生生消失不見、浪費大家時間。

士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）士捷與聿安飆戲。（何樂音樂提供）

呼應MV劇情，對婚姻或愛情這件事情是否有恐懼或嚮往嗎？Nelson目前已婚，浪漫說道：「我對愛情與婚姻，都是嚮往的。我認為愛情是一種選擇，也是一種自由。在相愛的同時，彼此都能成為更完整的自己，而不是失去自己。相愛一定會經歷摩擦、價值觀的碰撞與讓人心累的時刻，但即使如此，仍然願意繼續走下去。婚姻對我而言，不只是感情的延伸，而是一種被託付的關係。對我來說，婚姻是家的外殼，愛情是內在。」

士捷則分享：「存在於這個世界，跟大家一樣，我也有被理解、被接住的渴望，不管一段戀愛的結果是什麼，不會因此停止追求愛情，探索有趣、過程美好，也許結局不如人意，至少我們在某些夜裡接住過彼此，體驗過愛情魔力下的魔幻時刻。」蒙吐露愛情觀：「愛情對我來說其實是一個如果對了，就會很自然發生的狀態，我很難用嚮往或恐懼來形容，因為愛情是我的日常。」王大方回應：「如同生命，來去都是空手，那過程就都是選擇。我嚮往精彩的體驗，但不侷限任何形式的關係。」

