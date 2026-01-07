自由電子報
娛樂 最新消息

熊霓「雙重進化」變這樣 消風一圈剪超短髮

熊霓。（樂天桃猿提供）熊霓。（樂天桃猿提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕樂天女孩熊霓近期以全新造型亮麗現身，剪去一頭長髮、換上搶眼紅色短髮，立刻成為話題焦點。頂著新造型現身工作場合，被問到會不會捨不得？熊霓笑說，距離上一次剪短髮已經是十年前。

熊霓說「因為工作造型常常需要染燙，髮質真的受損不少，髮型師一直說我很適合短髮，加上最近瘦了，臉看起來更小，剪了會很不一樣，我就想說那就試試看吧！」一刀下去，30公分瞬間不見。

熊霓剪了短髮。（樂天桃猿提供）熊霓剪了短髮。（樂天桃猿提供）

熊霓坦言，剪髮當下完全沒有捨不得的感覺，反而覺得整個人輕盈不少，「就當作新年新氣象，幫自己做個大改造。」沒想到意外收穫滿滿，她開心分享：「剪完短髮後，回頭率真的變高了！」更有粉絲留言大讚：「看起來超煥然一新，好像又重新追了一位新的樂天女孩（笑）。」

除了造型大變身，熊霓近期也瘦身有成。談到減肥心得，她坦言過去曾嘗試不少不健康的方法，如今已調整為以健康為主、注重飲食的方式。不過她也透露，去年突然變瘦其實並非刻意，「那陣子工作比較忙，一天大概只吃一到兩餐，久了胃口慢慢變小，現在就維持每餐七分飽。」

一向以火辣身材著稱的熊霓，被問到瘦身後是否「上圍縮水」？她笑說：「其實真的有瘦到，內衣幾乎全部重買。」最有感的，竟然是工作服尺寸的變化。她透露：「年初亮片服都是照當時身材改的，穿起來剛剛好，結果下半年再穿，現場直接嚇到，整件衣服要別一整排別針，連其他女孩都傻眼，一直問我是不是拿錯別人的衣服？」

