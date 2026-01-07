自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾寶儀首曝演藝疲憊感 「錄影突痛哭」認想維持現狀

曾寶儀挑戰走西班牙朝聖之路 。（公共電視、新傳媒提供）曾寶儀挑戰走西班牙朝聖之路 。（公共電視、新傳媒提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕曾寶儀錄製公視人文紀實節目《列車人生》，前往西班牙體驗每年吸引近50萬人的「朝聖之路」。這趟心靈之旅中，她獲得深刻感悟，不僅在教堂感動落淚，更首度袒露演藝生涯的疲憊與掙扎，真情流露讓觀眾看見她最真實的內心世界。

擁有超過20年豐富主持經驗的曾寶儀透露，這次拍攝完全打破以往工作模式，沒有經紀人與化妝師隨行，必須獨自打理一切。她挑戰最經典的「法國之路」全程280公里，沿途搭乘列車走走停停，長途健行體驗朝聖之路。在攝氏43度高溫下拍攝，她形容自己像「從烤箱走出來」，妝全花了。面對最恐懼的長途健行，她一度崩潰大喊：「這不是列車人生嗎？難不成我只有人生，沒有列車嗎？」但放下「完成主持人任務」的包袱，反而獲得意外收穫：「我沒有要完成任何事情，在這條路上遇到什麼人、聊了什麼天，那就是什麼。」

走在朝聖之路上，曾寶儀訪問來自世界各國的朝聖者，最令她印象深刻的是巧遇同樣來自台灣的王先生，當她問走完朝聖之路是否有心靈洗滌的感覺？對方回應：「感覺啊，好像是過了一段時間吧！」

這句話讓她恍然大悟：「在對的時候聽到一句話，你就會覺得就是這個。我不就是來西班牙過了一段時間嗎？過了一段很愉快的時間，不是就很好了嗎？」曾寶儀進一步反思：「我總覺得好像有什麼使命要為這個世界做點什麼，但我們是不是總要對每件事情賦予意義？其實沒有什麼意義，你就是來地球過了一段時間。」

曾寶儀教堂內淚崩，首吐演藝疲憊感坦言「想維持現狀」。（公共電視、新傳媒提供）曾寶儀教堂內淚崩，首吐演藝疲憊感坦言「想維持現狀」。（公共電視、新傳媒提供）

來到布爾戈斯主教座堂和聖地亞哥大教堂時，曾寶儀面對壯麗建築當場落淚：「太漂亮了！西班牙的教堂相當浮誇，該有的都有，什麼都可以放進去，但又有一種很平衡的美。」她事後坦言：「我在教堂痛哭流涕時，根本不知道在哭什麼，能夠透過語言說出來的都太簡單了，但哭完後覺得很開心，有來真的很好。」

曾寶儀沿途回憶起近年推出的演藝作品與生活，罕見袒露內心掙扎：「這幾年做了很多事情，我其實常常覺得很累。我收穫很多，沒有否定這些日子的存在，但我現在就是覺得，那我能不能夠不要再往前走了？」她感性表示，前半生都在追尋「意義」：「求學、求職、求肯定和社會地位，總是有『下一站』。如果沒有呢？如果就是現在呢？如果就是永遠不會再回來的現在？可能對我來說，我的生命當中最大的功課就是：好好的待在那個現在。」

最後曾寶儀將此趟朝聖之旅比喻為「移動式的閉關」：「你覺得在走一趟未知的旅程，但閉關也是往心裡走一趟未知的旅程。你不知道你到底會得到什麼故事跟啟發，但這就是人生。如果朝聖之路能帶給我什麼，我希望不要再只回應別人的呼喚，可以換個方式，輕鬆一點活在這個地球上。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中