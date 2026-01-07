白冰冰遭家暴「被打到17歲」 揭血淚童年：媽媽根本不愛我

白冰冰以1998年拍攝的《春天後母心》畫面，加上AI技術製作《阿母哪會攏無睏》MV。（長興影視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰為民視八點檔《豆腐媽媽》演唱主題曲《阿母哪會攏無睏》，其實這首歌由白冰冰親自填詞，原以為是描寫她與母親的感人故事，沒想到她自爆：「小時候媽媽根本不愛我，我寫的是幻想中的好媽媽。」

白冰冰出生基隆，父親是肥料廠工人，家中一共有10個小孩，她排行老三，小時候家裡窮，她都要幫忙做家事，白冰冰也提到那個年代的媽媽就像「無敵鐵金剛」，都不用睡覺，在孩子睡了後還要整理家務，在孩子起床前就做好早餐，因此她才寫了《阿母哪會攏無睏》，歌詞中寫到小孩離開故鄉工作時，「阿母拿所費乎阮，教阮出外要有分寸，就要好嘴甲人相借問……伊講煩惱甲昨暝攏無睏」，白冰冰17歲就出來賺錢，媽媽是否也曾這樣耳提面命，煩惱到徹夜未眠？她說：「我媽媽從來不曾這樣對我，我寫的是幻想中的媽媽。」

白冰冰扮演的傳統媽媽天還沒亮就在準備早餐。（長興影視提供）

白冰冰回想自己的成長過程，「以前那個年代沒有瓦斯、自來水，升火要砍柴或用煤炭，煮飯要去水井打水，我從7歲開始，就要去水井打水，去山上劈柴、撿煤炭。」白冰冰透露從小是媽媽的「出氣筒」，一直被打到大，「我在家一直被打，打到17歲，別的小孩她都不打，就只打我一個。」現在講來她仍充滿遺憾和不解，但這不影響白冰冰孝順媽媽，媽媽的生活所需都是她負責，後期媽媽也特別依賴她，93歲高齡時在白冰冰的懷中病逝。

《豆腐媽媽》故事以母親為出發點，有不少女性角色，白冰冰覺得《阿母哪會攏無睏》很適合當《豆腐媽媽》的主題曲，因此毛遂自薦。白冰冰也提到，現在的女生優秀又堅強，「民視就有很多優秀的女性，現任董事長王明玉深謀遠慮，運籌帷幄，讓民視保持好成績，《豆腐媽媽》製作人黃錦鳳溫柔內斂、厚道善良，像我也一直在《超級冰冰Show》帶給大家歡笑，大家在民視這個大家庭被疼惜和尊重。」

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

