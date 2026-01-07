自由電子報
娛樂 最新消息

胡瓜除夕主持生變「僅留民視」！丁柔安鬆口曝規劃內情

胡瓜今年僅會現身民視過年節目，華視則證實今年由《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。。（下面一位提供）胡瓜今年僅會現身民視過年節目，華視則證實今年由《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。。（下面一位提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜去年在華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，創下亮眼收視成績，隨後立刻就傳出華視早早就預定下胡瓜今年繼續主持除夕節目，如今卻傳出他今年僅會現身民視，華視則證實今年由《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。對此，胡瓜老婆丁柔安稍早也回應本報透露細節。

胡瓜過去受訪曾透露過今年將繼續在華視主持除夕節目，僅會有兩個小時的運動單元在民視《第一發發發》，還是先經過華視同意他才去錄的，就為了將其他時間都留給華視，不過如今出現變數，改由徐乃麟、曾國城接掌除夕節目，並且在日前已經錄完。

對此，稍早電視台回應表示，由於胡瓜《週末最強大》是由華視與緯來雙方合資，分別於週六晚間前後時段播出。因播出之時間差，《週末最強大》之特別節目難以於春節期間在兩頻道同步盛大推出。

丁柔安也表示，因為胡瓜這是在華視的節目，光要將三位主持人時間湊在一起就要一番功夫，加上錄節目一集要分三天才能完成，「所以時間上真的規劃不來，沒有時間多做計劃打算，只能婉拒，時間排不開，感謝華視體諒。」

