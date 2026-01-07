男子澆礦泉水涉加重公然侮辱罪起訴 四叉貓硬起來發聲

網紅「四叉貓」劉宇。（翻攝自四叉貓臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台北地檢署去年偵辦國民黨北市黨部涉偽造文書案，時任國民黨主席朱立倫前往地檢署聲援，網紅「四叉貓」劉宇在現場直播時，與國民黨支持群眾起衝突，游姓男子拿礦泉水倒在四叉貓頭上。四叉貓對游男等人提出妨害名譽及傷害罪告訴，台北地檢署調查後，認定游男涉犯加重公然侮辱罪，依法起訴。

稍早四叉貓在臉書發文表示，去年潑他飲料的男子，今（7）日終於被起訴加重公然侮辱罪，他說：「上次我說不想浪費時間，隨便5萬和解吧，結果對方不願意掏錢，要讓案子繼續走下去。」嗆聲下次再找他談和解，就不是這個價碼了。

請繼續往下閱讀...

檢警調查去年4月17日，檢調偵辦罷免雙吳案，涉及偽造文書的案件時，前往國民黨台北市黨部進行搜索，並約談主委黃呂錦茹等人，引發國民黨支持者嚴重不滿，聚集北檢抗議。當時連黨主席朱立倫、台北市長蔣萬安及國民黨多位民意代表均到場聲援。

四叉貓當時跑到現場開起直播，卻引來國民黨支持者不滿，嗆他「你來這邊亂的啊」，甚至有人大罵三字經。隨後，游男從其背後走近，將寶特瓶中的內容物往他頭上倒，雙方發生衝突。事後，四叉貓對拿礦泉水淋他頭的游姓男子，提起傷害及妨害名譽告訴。

相關新聞：四叉貓現場直播頭被澆礦泉水 男子涉加重公然侮辱罪起訴

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法