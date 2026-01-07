才見面兩次就激吻！丁春誠對丁噹大喊：我們結婚了

〔記者陳慧玲／台北報導〕丁噹唱歌充滿實力，之前也主演過音樂劇《搭錯車》，演技沒問題，不過最近拍攝新歌《最痛的遺憾》MV，她還是謙虛說：「雖然我有演過音樂劇，但在演戲還是新手，丁春誠很溫暖很會帶戲，他很多細節都會幫你想好。」

丁噹（右）和丁春誠在《最痛的遺憾》MV裡有甜蜜互動。（相信音樂提供）

《最痛的遺憾》這首歌是由蕭秉治為丁噹所寫，也是繼《冷血動物》後，睽違14年丁噹再次向師弟邀歌成功，唱出愛在消逝後仍無法停止的牽掛，拍MV時，雖然丁噹和丁春誠事前才見過兩次面，甚至一開演就有吻戲，但兩人默契十足，鏡頭一開拍，兩人「一吻」就完成，相當順利。

丁噹（左）和丁春誠在MV中有吻戲，默契很好一次完成。（相信音樂提供）

另外拍MV現場，有一幕求婚戲，劇情安排丁噹和丁春誠最後一起開心跳舞，丁春誠忽然大喊：「我們結婚了！」丁噹說：「當下害羞地只想摀著他的嘴，怕左鄰右舍聽到，但其實這一來一往的反應，是真實現實生活中會有的情緒。」

丁春誠（左）在MV中向丁噹求婚。（相信音樂提供）

《最痛的遺憾》將收錄於丁噹1月將發行的自選加新歌精選輯中，MV將在今（7日）晚9點於YouTube頻道首播。另外丁噹4月18日也將到高雄巨蛋舉辦「夜遊」演唱會，購票可洽拓元售票系統。

