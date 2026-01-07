胡瓜除夕缺席華視！由徐乃麟、曾國城主持 電視台證實曝內情

〔記者林欣穎／台北報導〕胡瓜去年在華視除夕特別節目《金蛇守歲迎新春》，創下亮眼收視成績，隨後立刻就傳出華視早早就預定下胡瓜今年繼續主持除夕節目，如今卻傳出他今年僅會現身民視，華視則由《天才衝衝衝》陪伴觀眾守歲。對此，電視台稍早也做出證實回應了。

胡瓜主持華視《週末最強大》曾表示會再接除夕節目，如今出現變數。（資料照，記者陳奕全攝）

胡瓜過去受訪曾透露過今年將繼續在華視主持除夕節目，僅會有兩個小時的運動單元在民視《第一發發發》，還是先經過華視同意他才去錄的，就為了將其他時間都留給華視，不過如今出現變數，改由徐乃麟、曾國城接掌除夕節目，並且在日前已經錄完。

對此，稍早電視台回應表示，由於胡瓜《週末最強大》是由華視與緯來雙方合資，分別於週六晚間前後時段播出。因播出之時間差，《週末最強大》之特別節目難以於春節期間在兩頻道同步盛大推出。

電視台考量到《週末最強大》為兩頻道合資之大型綜藝，務求完整播出以共同打造旗艦節目。「因此，華視特以本公司長期經營且同樣深受歡迎之《天才衝衝衝》推出兼具創新與傳統之賀歲綜藝節目，陪伴觀眾歡度新年，敬請期待。」

而民視稍早也透露，胡瓜已完成錄製《民視第一發發發》除夕特別節目明星運動會單元，「今天《綜藝大集合》也在南部出外景，新的一年，氣象萬新。」電視台更喊話表示樂見胡瓜繼續主持，「後續合作細節由製作單位大藝娛樂處理。」

