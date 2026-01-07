又是華邦電！ 前主播崩潰喊險釀家庭失和

華邦電股價破百有底氣！投信狂敲近萬張霸榜，連3天爆量飆漲。（翻攝自臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕台股6日在台積電飆1705元，加上記憶體、面板等電子股全面飆漲，指數登30576點再創新高，而投信雖然站在賣方，賣超26.89億元，不過卻反手大買華邦電，在投信連3買，昨買超加碼到9769張，股價連3天放量飆高，短短3天股價從82.6元飆破百元收在104元，大漲25.9%，量能也維持在40萬張之上。

東森財經新聞台前主播劉芯彤無奈在臉書發文表示華邦電這檔股票，曾經差點「家庭失和」，透露幾年前老公在股海裡迷航得很徹底：「有錢就亂買、看到就下單，彷彿手指頭裝了自動交易系統，那時他買了華邦電，33.9元入手好幾張。」

結果呢？劉芯彤說，華邦電一路跌、一路跌，跌到最低13.2元，她當場開啟碎念模式：「你不要再亂買股票了啦！每次都亂買，然後套牢一大堆！」家庭氣氛一度緊張到，連家裡的狗貓都學會看他們臉色。

誰知道，劉芯彤現在才知道老公是有遠見的那個人，「他那種看似亂買的操作，其實根本是放長線釣大魚，因為華邦電已經破百元了」，她表示從今以後，再也不能唸老公了。

