娛樂 最新消息

公廁激戰劈6女！佐佐木希老公不引退了：生活像逃亡

渡部健、佐佐木希仍是夫婦。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本諧星渡部健在2020年被爆出偷吃6名女性，還到公廁的多功能廁所享受魚水之歡，妻子佐佐木希選擇不離婚，繼續維持婚姻關係。最近渡部健上節目坦言，當時確實想過要引退，但最後還是決定復出。

渡部健雖然是搞笑組合「UNJASH」的成員，不過靠著妙語如珠以及對美食的獨到見解，成為諧星當中與眾不同的存在，廣告、主持節目從不間斷，在2017年娶走日本女神佐佐木希，堪稱人生巔峰。結果卻不愛惜羽毛，到處拈花惹草，成為過街老鼠。

渡部健坦言一開始想過直接離開演藝圈。（翻攝自YouTube）

最近渡部健上了搞笑組合「SUMMERS」的YouTube節目，主持人三村勝和表示，如果是他發生這等爭議，很可能就會離開螢光幕前，渡部健也坦言，一開始確實有想過從演藝圈引退，結果發現不管走到哪，大家都對他很小心翼翼且有所顧忌，像是去餐廳就會被請到包廂，或者去當志工也會上新聞，直言自己好像變成一個在逃亡的人一樣。他認為，如果不復出，全家人是不是一輩子就要跟著他過著這樣的生活，雖然想說乾脆就引退，不過權衡之下還是決定重回演藝圈、走到人前或許比較好生活。

SUMMERS的三村認為，佐佐木希好好撐住了，渡部健也這麼認為。（翻攝自YouTube）

佐部健透露，在外遇醜聞曝光後，自己過著如同逃亡者的生活。（翻攝自YouTube）

三村勝和認為，太太佐佐木希真的好好撐住了，渡部健也這麼認為，不過他透露，雖然這件事是自己的錯，「不過其實她（佐佐木希）很喜歡綜藝節目，也很喜歡搞笑藝人，但這件事情之後，大家都不太敢拿她開玩笑，她本人覺得很遺憾。」並希望大家能一如往常的對待她就好。

