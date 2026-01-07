自由電子報
娛樂 最新消息

網友爆雷真的中了！《黑白大廚2》料理怪物晉級、孫鍾元出局

〔記者鍾志均／綜合報導〕網友眼力精準！韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》TOP 7名單中，因「黑湯匙」料理怪物提前被網友揪出爆雷「秀出真名」，引爆對手「白湯匙」孫鍾元遭淘汰的結局，昨（6）播出的第11集答案揭曉，最終確實由料理怪物勝出。

孫鍾元（左）和料理怪物PK賽中不幸落敗。（翻攝自Netflix IG）孫鍾元（左）和料理怪物PK賽中不幸落敗。（翻攝自Netflix IG）

6日下午第11集正式上線，懸念揭曉。評審白種元、安成宰各自投下關鍵一票，其中白種元選擇孫鍾元，安成宰則押在料理怪物身上，經長時間討論，勝利天秤微微傾斜。

評審團給出的評語相當關鍵，比任何淘汰宣言都殘酷，指出「兩人的差距，比一張紙還要細微。」

安成宰坦言，兩道料理在完成度與美味度幾乎沒有高下之分，但料理怪物的作品在「整體平衡」與「食材個性呈現」上略勝一籌，是他反覆思考後做出的選擇。

白種元則提出不同觀點，認為料理怪物的香氣與風味「個性過於強烈」，因此把票投給走穩健路線的孫鍾元。不過他也立刻補上一句：「料理怪物的料理，確實讓人忘不了。」

結果公布後，料理怪物第一句話竟是：「其實我有點抱歉。」直言孫鍾元是自己非常敬重的前輩，但也清楚「不能因為愧疚就輸掉比賽」，並放話接下來會用更嚴苛的標準挑戰自己。

被淘汰的孫鍾元選擇用成熟態度收尾：「心情當然不會好，但我把想做的料理、想表達的方向全都完成了，輸得很痛快，也很開心。」

