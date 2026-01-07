莫莉遭前助理背叛 遭高額詐騙有案外案

莫莉去年11月爆出遭前助理背叛，當時經紀人發聲明揭內幕。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕從《大學生了沒》出道、近年躍升成為國際時尚網紅的莫莉，去年底傳出遭前私人助理背叛，甚至因此捲入金錢糾紛與詐騙風波，當時經紀人Henry發出聲明釐清整起事件，指該前助理在職期間多次以「莫莉私人助理」名義向外借用信用卡或請他人代墊款項但未經團隊授權，導致莫莉個人工作室因此受害，蒙受重大金錢損失。

莫莉經紀人當時發聲明點名因前助理個人疏失，讓莫莉遭到高額詐騙，也稱對方多次以「律師」名義主張未領取到加班費，還以私人助理名義，向工作人員表示莫莉須借刷信用卡來支付費用、或請他人協助代墊匯款等。

請繼續往下閱讀...

《鏡週刊》報導，此事竟引發前助理遭網路霸凌，最後想不開而輕生。前助理友人氣憤爆料，當時詐騙事件過後不久，莫莉要訂從米蘭飛往巴黎機票卻稱自己收不到驗證簡訊，要求前助理幫忙刷卡，但因詐騙事件，前助理信用卡和帳戶暫時無法使用，只好請同行的攝影師助理幫忙代刷，否認經紀人所稱「前助理私自利用莫莉名義」。

對於反遭指控，莫莉經紀人表示，回應都已在當時聲明稿中。

☆自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。☆

自殺防治諮詢安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980







