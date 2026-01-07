自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

CORTIS魅力爆棚！柯震東公開本命是他 小卡直接掛身上

柯震東（左）熱愛韓團CORTIS。（翻攝自IG）柯震東（左）熱愛韓團CORTIS。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國新人男團CORTIS以出道曲《GO!》、《FaSHioN》迅速在樂壇打開知名度，節奏洗腦、舞台爆發力十足，加上清新又帶點叛逆的青春形象，讓他們出道不久便吸引大批粉絲關注，更被韓媒點名為「怪物新人」，短時間內累積驚人話題度，圈粉實力不容小覷。

CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封「怪物新人」。（翻攝自IG）CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封「怪物新人」。（翻攝自IG）

隨著CORTIS人氣飆升，網路上也掀起一波趣味十足的流行語「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」。由於蕭亞軒過去以偏好年輕男友聞名，這句話被網友用來形容自己在見識到新生代男團魅力後的心境轉折，意外成為社群熱梗。

更讓人噴笑的是，這波風潮竟連蕭亞軒的前男友柯震東也親自加入。他近日在社群平台發文，自稱成為COER（CORTIS粉絲名稱），並完整套用這句流行語寫下：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，幽默自嘲的貼文一出，立刻引發網友熱議，留言區笑聲不斷，「這句話只有你說最有說服力」、「是消費前女友還是被圈粉啦」等回應接連湧現。

不只嘴上力挺，柯震東還直接「追星行動化」。他公開表示自己的本命成員是團內年紀最小的「忙內」安乾鎬，毫不掩飾對這位新生代偶像的喜愛。日前他在IG限時動態中，還被眼尖網友發現腰際掛著裝有偶像小卡的卡套，鏡頭一拉近，正是年僅16歲、被粉絲封為「下一位臉蛋天才」、「最強年下男」的安乾鎬。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中