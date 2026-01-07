CORTIS魅力爆棚！柯震東公開本命是他 小卡直接掛身上

柯震東（左）熱愛韓團CORTIS。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國新人男團CORTIS以出道曲《GO!》、《FaSHioN》迅速在樂壇打開知名度，節奏洗腦、舞台爆發力十足，加上清新又帶點叛逆的青春形象，讓他們出道不久便吸引大批粉絲關注，更被韓媒點名為「怪物新人」，短時間內累積驚人話題度，圈粉實力不容小覷。

CORTIS以平均17歲的青春魅力迅速圈粉，被封「怪物新人」。（翻攝自IG）

隨著CORTIS人氣飆升，網路上也掀起一波趣味十足的流行語「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」。由於蕭亞軒過去以偏好年輕男友聞名，這句話被網友用來形容自己在見識到新生代男團魅力後的心境轉折，意外成為社群熱梗。

更讓人噴笑的是，這波風潮竟連蕭亞軒的前男友柯震東也親自加入。他近日在社群平台發文，自稱成為COER（CORTIS粉絲名稱），並完整套用這句流行語寫下：「懷疑蕭亞軒、理解蕭亞軒、成為蕭亞軒」，幽默自嘲的貼文一出，立刻引發網友熱議，留言區笑聲不斷，「這句話只有你說最有說服力」、「是消費前女友還是被圈粉啦」等回應接連湧現。

不只嘴上力挺，柯震東還直接「追星行動化」。他公開表示自己的本命成員是團內年紀最小的「忙內」安乾鎬，毫不掩飾對這位新生代偶像的喜愛。日前他在IG限時動態中，還被眼尖網友發現腰際掛著裝有偶像小卡的卡套，鏡頭一拉近，正是年僅16歲、被粉絲封為「下一位臉蛋天才」、「最強年下男」的安乾鎬。

