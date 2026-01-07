自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

F-16失聯引關注！九孔昔將「飛機輪子插進機翼」遭官校退學

九孔曾駕駛飛機發生意外。（資料照；記者陳奕全攝）九孔曾駕駛飛機發生意外。（資料照；記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕空軍再傳飛安事件，引發外界高度關注。空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）日晚間執行例行訓練任務時，疑似發生意外。由上尉飛行員辛柏毅駕駛的戰機，於晚間7時29分左右在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處失聯，軍方隨即啟動搜救機制，海空兵力全面出動，同步釐清事故原因，相關進展仍有待後續說明。

F-16戰機失聯消息曝光後，也讓不少人回想起藝人九孔過去在空軍官校就讀時的驚險經歷。九孔曾坦言，自己的人生轉捩點正是發生在一次飛行訓練中，當時他已就讀至官校四年級，卻因實習操作失誤與降落判斷錯誤，釀成極度危險的意外。

九孔回憶，當時在降落過程中突然聽到一聲巨響，事後才驚覺飛機輪子竟插進另一架飛機的機翼內，他當場情緒潰堤痛哭，所幸事故並未造成人員傷亡，。

事後飛行教官震怒，直言他不適合再繼續飛行，甚至對他說出「你別再飛了，你一定是個好卡車司機」的重話，當場下令停止其後續飛行訓練。即使九孔心有不甘，也無力扭轉結果，最終只能選擇退學，告別原本規劃中的航空人生。

九孔後來也曾表示，自己其實對駕駛飛機抱有信心，但在能力始終未被認可的情況下，只能另尋出路。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中