F-16失聯引關注！九孔昔將「飛機輪子插進機翼」遭官校退學

九孔曾駕駛飛機發生意外。（資料照；記者陳奕全攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕空軍再傳飛安事件，引發外界高度關注。空軍花蓮基地一架F-16單座戰機今（6）日晚間執行例行訓練任務時，疑似發生意外。由上尉飛行員辛柏毅駕駛的戰機，於晚間7時29分左右在花蓮縣豐濱鄉東方約10海浬處失聯，軍方隨即啟動搜救機制，海空兵力全面出動，同步釐清事故原因，相關進展仍有待後續說明。

F-16戰機失聯消息曝光後，也讓不少人回想起藝人九孔過去在空軍官校就讀時的驚險經歷。九孔曾坦言，自己的人生轉捩點正是發生在一次飛行訓練中，當時他已就讀至官校四年級，卻因實習操作失誤與降落判斷錯誤，釀成極度危險的意外。

九孔回憶，當時在降落過程中突然聽到一聲巨響，事後才驚覺飛機輪子竟插進另一架飛機的機翼內，他當場情緒潰堤痛哭，所幸事故並未造成人員傷亡，。

事後飛行教官震怒，直言他不適合再繼續飛行，甚至對他說出「你別再飛了，你一定是個好卡車司機」的重話，當場下令停止其後續飛行訓練。即使九孔心有不甘，也無力扭轉結果，最終只能選擇退學，告別原本規劃中的航空人生。

九孔後來也曾表示，自己其實對駕駛飛機抱有信心，但在能力始終未被認可的情況下，只能另尋出路。

