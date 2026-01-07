自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

繳不出房租友人幫募資 影帝米基洛克爆粗口怒反嗆

米基洛克抱著愛犬在IG發聲。（翻攝自米基洛克IG）米基洛克抱著愛犬在IG發聲。（翻攝自米基洛克IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲金球影帝米基洛克（Mickey Rourke）演技實力備受肯定，也曾在漫威電影《鋼鐵人2》中飾演反派，形象深植影迷心中，不過近來卻傳出他人生再度陷入低潮，財務狀況出現警訊。

綜合外電報導，米基洛克友人近日已在募款平台GoFundMe發起名為「幫助米基洛克保住他的家」的募款活動，目標金額為10萬美元（約314.8萬台幣），希望協助他償還積欠款項。募款頁面強調此舉是在「取得米基本人完全同意」下進行，活動上線短短20多小時，已募集超過6萬美元（約188.4萬台幣），顯示仍有不少影迷與友人伸出援手。

對於被爆財務出現警訊，米基洛克在IG發文表示，對籌款活動一無所知，他堅稱：「我不會要求任何該死的慈善捐款！」

米基洛克怒嗆聲：「如果我需要錢，不會要求任何慈善捐款，寧願把槍塞進我的屁股，然後扣下扳機。」表示不清楚募資網站到底是在幹嘛，「我的生活很簡單，不會去找那樣外部資源。」

外媒指出，米基洛克因積欠約5.9萬美元（約185.73萬台幣）房租，正面臨被迫搬離好萊塢住處的危機。他自去年3月30日起承租一棟三房、2.5間衛浴的住宅，原本月租金為5200美元（約16.36萬台幣），但入住第二個月起調漲至7000美元（約22萬台幣），讓他財務壓力隨之加重。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中