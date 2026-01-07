繳不出房租友人幫募資 影帝米基洛克爆粗口怒反嗆

米基洛克抱著愛犬在IG發聲。（翻攝自米基洛克IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕73歲金球影帝米基洛克（Mickey Rourke）演技實力備受肯定，也曾在漫威電影《鋼鐵人2》中飾演反派，形象深植影迷心中，不過近來卻傳出他人生再度陷入低潮，財務狀況出現警訊。

綜合外電報導，米基洛克友人近日已在募款平台GoFundMe發起名為「幫助米基洛克保住他的家」的募款活動，目標金額為10萬美元（約314.8萬台幣），希望協助他償還積欠款項。募款頁面強調此舉是在「取得米基本人完全同意」下進行，活動上線短短20多小時，已募集超過6萬美元（約188.4萬台幣），顯示仍有不少影迷與友人伸出援手。

對於被爆財務出現警訊，米基洛克在IG發文表示，對籌款活動一無所知，他堅稱：「我不會要求任何該死的慈善捐款！」

米基洛克怒嗆聲：「如果我需要錢，不會要求任何慈善捐款，寧願把槍塞進我的屁股，然後扣下扳機。」表示不清楚募資網站到底是在幹嘛，「我的生活很簡單，不會去找那樣外部資源。」

外媒指出，米基洛克因積欠約5.9萬美元（約185.73萬台幣）房租，正面臨被迫搬離好萊塢住處的危機。他自去年3月30日起承租一棟三房、2.5間衛浴的住宅，原本月租金為5200美元（約16.36萬台幣），但入住第二個月起調漲至7000美元（約22萬台幣），讓他財務壓力隨之加重。

