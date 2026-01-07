自由電子報
轟傅氏王朝成花蓮政治堰塞湖 何啟聖嗆藍營自覺警醒

致理科技大學教授何啟聖，曾是新聞主播兼政論節目主持人。（翻攝自何啟聖臉書）致理科技大學教授何啟聖，曾是新聞主播兼政論節目主持人。（翻攝自何啟聖臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕TVBS、年代新聞台前主播、現任致理科技大學教授何啟聖5日宣布，將爭取國民黨花蓮縣長提名，稱已將初選宣言送到國民黨副主席兼秘書長李乾龍辦公室。何啟聖指出，多年來，花蓮立委傅崐萁與其妻子、花蓮縣長徐榛蔚輪流掌控縣政與政治資源長達23年，縣長、立委、政治影響力彼此接力，形同家族輪替、權力世襲。

何啟聖表示，「傅氏王朝」儼然成為花蓮政治上的堰塞湖，危害花蓮的未來，也拖累國民黨的社會形象。因此他決定參選，盼打開花蓮被壟斷的政治，打開被封閉未來。

6日晚間何啟聖再度發文，他表示在台灣有點政治良知、道德底線的朋友，相信對於「傅氏王朝」壟斷花蓮政經發展長達23年，諸多蔑視法律的敗行劣跡，都深惡痛絕，更對國民黨遭傅崐萁夫婦，挾地方勢力裹挾而噤聲不語，以致全黨沉淪，感到悲憤莫名。

發文中，何啟聖希望國民黨總要有人自覺警醒、總該有人發聲撻伐，「這橫眉冷對千夫指的苦差事，總要有人承擔！所以，我說，救黨、救花蓮、救民主；救黨，是為了救花蓮；救花蓮，是為了救民主。」

相關新聞：欲終結23年傅崐萁王朝 前主播何啟聖爭藍花蓮縣長提名

