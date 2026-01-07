自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

短今自曝罹患慢性病！睫毛大量脫落 坦言「努力找回遺失的健康」

啦啦隊女神短今被診斷出慢性病。（翻攝自IG）啦啦隊女神短今被診斷出慢性病。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神短今在中信兄弟啦啦隊深耕近十年，憑藉173公分高挑身形與亮眼比例，被球迷暱稱為「中職啦啦隊小巨人」，一舉一動都備受關注。她今（6）日罕見在社群吐露健康近況，坦言自己被診斷出慢性病，讓粉絲相當心疼，也引發關心聲浪。

短今透過IG限時動態分享，近來睫毛異常大量脫落，嚴重到右眼中段幾乎「全軍覆沒」，起初以為只是疲勞或小問題，直到前往眼科檢查，才發現其實自己罹患慢性疾病已經一段時間。她感慨表示，過去忽略了身體發出的警訊，現在只希望能一步步把健康找回來。

外型亮眼的短今，藝名源自神似韓劇《大長今》女主角李英愛，舞蹈實力同樣不容小覷，曾登上歌舞大秀《臺灣舞孃》舞台演出。2016年加入PS女孩後，不僅站穩啦啦隊一線位置，還曾擔任隊長，人氣一路攀升。

不過，短今也並非一路順風。因骨架較為高挑，她的身材時常成為酸民攻擊目標，甚至被嘲諷像「女子摔角選手」。對此她選擇以幽默化解，曾透露一段暖心插曲某次錄影結束後，一名男來賓真誠對她說：「妳是我看過啦啦隊裡身材最好、又不會過瘦的。」這句話讓她至今仍記在心裡。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中