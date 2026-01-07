短今自曝罹患慢性病！睫毛大量脫落 坦言「努力找回遺失的健康」

啦啦隊女神短今被診斷出慢性病。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕啦啦隊女神短今在中信兄弟啦啦隊深耕近十年，憑藉173公分高挑身形與亮眼比例，被球迷暱稱為「中職啦啦隊小巨人」，一舉一動都備受關注。她今（6）日罕見在社群吐露健康近況，坦言自己被診斷出慢性病，讓粉絲相當心疼，也引發關心聲浪。

短今透過IG限時動態分享，近來睫毛異常大量脫落，嚴重到右眼中段幾乎「全軍覆沒」，起初以為只是疲勞或小問題，直到前往眼科檢查，才發現其實自己罹患慢性疾病已經一段時間。她感慨表示，過去忽略了身體發出的警訊，現在只希望能一步步把健康找回來。

請繼續往下閱讀...

外型亮眼的短今，藝名源自神似韓劇《大長今》女主角李英愛，舞蹈實力同樣不容小覷，曾登上歌舞大秀《臺灣舞孃》舞台演出。2016年加入PS女孩後，不僅站穩啦啦隊一線位置，還曾擔任隊長，人氣一路攀升。

不過，短今也並非一路順風。因骨架較為高挑，她的身材時常成為酸民攻擊目標，甚至被嘲諷像「女子摔角選手」。對此她選擇以幽默化解，曾透露一段暖心插曲，某次錄影結束後，一名男來賓真誠對她說：「妳是我看過啦啦隊裡身材最好、又不會過瘦的。」這句話讓她至今仍記在心裡。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法