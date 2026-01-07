林進砸17萬遊哈爾濱 怒槓導遊反被嗆不男不女

林進在IG限動發文吐苦水。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅林進近期赴中國哈爾濱旅遊，原想要享受夢幻假期，竟遇「地獄級導遊」，氣到發文大吐苦水。

林進透露旅程團費一人6580元人民幣（近3萬元台幣），6人團費就砸17萬台幣，到當地後還要額外支付遊樂園與雪服租借，他控訴原本以為包車行程，最後卻要搭捷運、走路，導遊接送更延遲1個半小時，卻連一句道歉都沒有。

更扯的是，導遊帶去餐廳價格竟翻2倍以上。對於到當地住宿安排，林進透露房型第一、二天住在像《寄生上流》B1房，叫外送要等1小時；第3天在雪鄉更是6人擠4人房，不僅沒風景枕頭和水都要三催四請才補齊。

接下來還有更慘的，第4天住進「亞布力停車場房」，不僅洗澡沒熱水，連餐具都髒到不行；最後1天原本要升級房型，結果房間充滿「翹翹板磁磚、搖搖馬桶、歪頭床頭燈」，淋浴間發霉，且桌上全是灰塵。

對於導遊自稱服務周到、幫客戶穿雪鞋，反控林進一行人難搞，林進不滿反嗆導遊不僅沒替他準備好雪鞋，還租了一個尺寸完全不對的雙板，而讓林進無法忍受，事後導遊竟對他進行人身攻擊，稱導遊指他「不男不女？噁心死」，林進嗆酸導演：「你的不專業才讓人更反胃！」

