娛樂 最新消息

坎城影后追查離奇命案！《未來弒界：巴黎淪陷》預言AI未來

《未來弒界：巴黎淪陷》除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言。（CATCHPLAY提供）《未來弒界：巴黎淪陷》除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言。（CATCHPLAY提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕第82屆威尼斯影展閉幕片、並入選第50屆多倫多國際影展的動作犯罪鉅作《未來弒界：巴黎淪陷》，由《惡棍追殺令》法國名導賽德里克希門尼茲執導，打造斥資高達4000萬歐元的未來巴黎，帶給觀眾一場震撼視覺的犯罪動作盛宴。

《藍色是最溫暖的顏色》坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯和《馬賽執法者》實力派男星吉爾斯萊勞奇首度合作，飾演分屬不同階級與區域的警探，卻因一樁震動整座城市的神祕AI謀殺案被迫聯手，在權力、科技與人性的夾縫中展開一場高風險追查。

坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯在《未來弒界：巴黎淪陷》化身警探，追查離奇命案。（CATCHPLAY提供）坎城影后阿黛兒艾薩卓普洛斯在《未來弒界：巴黎淪陷》化身警探，追查離奇命案。（CATCHPLAY提供）

片中未來的巴黎被劃分為三個階級區域，秩序由AI與權力機構牢牢掌控，當城市核心人物離奇遭到暗殺，來自第二區的菁英警探被迫與第三區的邊緣警探合作調查，逐步揭開一個足以顛覆整個社會體制的驚人真相。除了充滿刺激緊湊的動作場面，更將未來AI科技、社會監控與人類自由的未來大膽預言。

該片探討「當科技開始主宰秩序，人性還能否保有最後的選擇權？」導演賽德里克希門尼茲坦言：「《未來弒界：巴黎淪陷》並不是「遙遠未來的科幻片」，而是「放大現實」的延伸，將已經存在的社會氛圍與AI科技趨勢推到極致，讓觀眾思考這些趨勢擴大後會如何影響我們的生活與社會。」《未來弒界：巴黎淪陷》將於1月30日在台上映。

《未來弒界：巴黎淪陷》預告：

點圖放大body

