Netflix冠軍出手了！《黑白大廚2》警告酸民「人身攻擊」將提告

「白湯匙」林盛根（左）在話題榜上奪下冠軍，右為釀酒的尹酒母。（翻攝自Netflix IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》熱度持續攀升，但在賽事進入白熱化之際，製作單位昨（6）罕見發出強硬警告，直指部分網路聲音已明顯「越界」。

《黑白大廚2》製作公司Studio Slam透過官方社群發布公告，證實近期出現大量針對參賽主廚的人身攻擊、惡意抹黑與私訊誹謗，甚至直接湧入主廚個人社群攻擊。

公告措辭罕見嚴厲，強調這些行為不只是評論節目，而是對「投注一生在料理上的人」造成難以回復的傷害。製作方首度明確表態將蒐證、比對身分，並對確認者採取法律行動，絕不寬貸。

近期網上出現大量「未經證實」的指控，包括主廚之間結黨、搞特權、惡意言語，甚至上升到「職場霸凌」等嚴重標籤；該說法在社群平台被瘋狂轉載，卻毫無任何官方證實來源。

「白湯匙」孫鍾元人氣頗旺。（翻攝自Netflix IG）

事實上，《黑白大廚2》成績好到嚇人，不僅連兩週拿下Netflix全球TOP 10非英語節目冠軍，「白湯匙」林盛根、孫鍾元，以及「黑湯匙」料理怪物包辦FUNdex 1月話題榜前三名，話題度與影響力直接輾壓同檔節目。

