自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Netflix冠軍出手了！《黑白大廚2》警告酸民「人身攻擊」將提告

「白湯匙」林盛根（左）在話題榜上奪下冠軍，右為釀酒的尹酒母。（翻攝自Netflix IG）「白湯匙」林盛根（左）在話題榜上奪下冠軍，右為釀酒的尹酒母。（翻攝自Netflix IG）

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓綜《黑白大廚：料理階級大戰2》熱度持續攀升，但在賽事進入白熱化之際，製作單位昨（6）罕見發出強硬警告，直指部分網路聲音已明顯「越界」。

《黑白大廚2》製作公司Studio Slam透過官方社群發布公告，證實近期出現大量針對參賽主廚的人身攻擊、惡意抹黑與私訊誹謗，甚至直接湧入主廚個人社群攻擊。

公告措辭罕見嚴厲，強調這些行為不只是評論節目，而是對「投注一生在料理上的人」造成難以回復的傷害。製作方首度明確表態將蒐證、比對身分，並對確認者採取法律行動，絕不寬貸。

近期網上出現大量「未經證實」的指控，包括主廚之間結黨、搞特權、惡意言語，甚至上升到「職場霸凌」等嚴重標籤；該說法在社群平台被瘋狂轉載，卻毫無任何官方證實來源。

「白湯匙」孫鍾元人氣頗旺。（翻攝自Netflix IG）「白湯匙」孫鍾元人氣頗旺。（翻攝自Netflix IG）

事實上，《黑白大廚2》成績好到嚇人，不僅連兩週拿下Netflix全球TOP 10非英語節目冠軍，「白湯匙」林盛根、孫鍾元，以及「黑湯匙」料理怪物包辦FUNdex 1月話題榜前三名，話題度與影響力直接輾壓同檔節目。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中