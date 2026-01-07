自由電子報
娛樂 最新消息

2026財運「掃雷」早一步！12生肖火馬年「煉真金」

步入2026丙午火馬年，天干地支皆為陽火，象徵著財富的獲取將與「名望」、「急智」和「人際網絡」緊密相連。步入2026丙午火馬年，天干地支皆為陽火，象徵著財富的獲取將與「名望」、「急智」和「人際網絡」緊密相連。

〔娛樂頻道／綜合報導〕步入2026丙午火馬年，天干地支皆為陽火，象徵著財富的獲取將與「名望」、「急智」和「人際網絡」緊密相連；火性炎上，代表機會來得快且耀眼，但也意味著財富的消耗與流失同樣迅速猛烈，如同烈焰既能煉金，也能焚物。

研究幸運命理多年的菲菲老師提醒，今年整體財運的關鍵在於「穩」與「明」：穩住心性，避免在熱烈氛圍下衝動決策；明辨真偽，看穿華麗機會背後可能潛藏的陷阱與虛耗，尤其在合作投資、法律文書、人情借貸與健康維護這四大領域，最容易出現「火燒連環船」般的財務危機。

進一步而言，火年的財富邏輯帶有「展示」與「競爭」的特性，猶如舞台上的燈光，聚焦之處眾人矚目，但也容易引來妒火與不必要的比較。

因此，今年賺錢的同時更需懂得「藏富」與「分享」的智慧，避免因露白而招禍，或因獨佔利益而斷了後路。財富的積累將是一場耐力與智慧的雙重考驗，不僅要抓準時機出擊，更需構建防火牆，守護既有成果。

 

➤鼠│財庫沖擊，合作生變

．本年財運最大地雷在於「合作破局」與「意外官非」。

與人合夥投資、共同經營或簽訂重要財務契約時，極易因突發變故或對方問題而蒙受損失。需特別注意法律條文細節，避免因疏漏引發糾紛賠償。看似誘人的快速獲利機會，多為陷阱。

 

➤牛：小人劫財，虛耗不止

．財運地雷隱藏在「人際關係」與「虛榮消費」中。

容易因信任朋友、同事而產生金錢糾葛，或為維持表面光鮮而有不必要的奢侈開銷。今年不宜作保、借貸，購物前需再三自問是否真需。小心來自熟人的財務建議，多有私心。

 

➤虎：官非拖累，名譽損財

．雖有賺錢機會，但最大地雷是「因名惹禍」。

職場上的競爭可能演變成法律訴訟或罰款，或因追求表現而誤觸公司規定導致獎金泡湯。簽署任何文件務必看清條款，遠離灰色地帶的生意，名譽受損將直接導致財路中斷。

 

➤兔：人情綁架，樂極生悲

．財運地雷在於「社交應酬」與「感情用事」。

酒肉朋友間的投資邀約、因好面子而承擔群體開銷、或為討好伴侶進行超出能力的消費，都會導致錢財默默流失。歡樂的聚會後常伴隨帳單與債務，須謹記「情是情，財是財」。

 

➤龍：兄弟奪財，意氣之爭

．最大地雷來自「同儕競爭」與「衝動決策」。

與朋友、兄弟姐妹之間容易因比較心態而進行不理智的投資競賽，或為了證明自己而貿然投入不熟悉的市場。合資生意易生嫌隙，導致拆夥虧損。切記勿將金錢遊戲誤當作能力證明。

 

➤蛇：桃花破財，合約疏漏

．財運地雷與「曖昧關係」及「文書失誤」緊密相連。

可能為討好異性而揮霍，或捲入複雜感情關係導致金錢損失。在簽訂契約、保單或進行網路交易時，務必反覆確認細節，極易因一時疏忽而買貴、買錯或受騙上當。

 

➤馬：自負破財，刑傷耗庫

．地雷在於「過度自信」與「意外災傷」。

容易因聽不進勸告而投資錯誤，或因與人衝突導致財務損失（如賠償、維修費）。身體受傷或交通工具損壞也會帶來意外開支。今年需收斂鋒芒，投資決策應諮詢專業，並優先做好風險保障。

 

➤羊：健康耗財，固執失機

．主要地雷是「因病破財」與「觀念僵化」。

身體微恙可能發展成需要破費的長期調理，醫療開銷增加。在財務觀念上容易固守舊方法，拒絕新趨勢，因而錯失良機或導致隱性虧損。健康投資與財務靈活性是本年度關鍵。

 

➤猴：權威壓力，海外陷阱

．財運地雷來自「上司或官方」以及「遠方事務」。

可能因公司政策改變、主管施壓而承受業績壓力，甚至因規避責任而遭罰款。涉及海外投資、跨境電商或法律訴訟時，過程曲折且耗財。與權威打交道需謹慎，遠程事務要親力親為查證。

 

➤雞：口舌損財，偏業拖累

．最大地雷在於「言語糾紛」與「副業泥淖」。

一句無心的批評可能引發連鎖反應，影響正職收入或合作機會。經營副業或進行非本行的投資時，容易誤判形勢，投入後才發現是個需要不斷填補資金的黑洞。

今年宜守正業，慎言寡語。

 

➤狗：白臉劫煞，家居耗損

．財運地雷顯現在「強勢衝突」與「家宅不寧」。

易因立場強硬與人發生直接衝突，導致合作破裂或須支付賠償金。家中房屋老舊維修、設備突然故障、或與家人因錢爭執，都會導致計畫外的大筆開銷。以和為貴，預留家宅修繕基金為要。

 

➤豬：盛極而衰，夥伴內耗

．地雷在於「暴起暴落」與「內部鬥爭」。

財運雖有突然暴漲的機會，但背後隱藏著極大的不穩定性，可能跟隨市場劇烈震盪而瞬間虧損。與內部團隊、股東之間也容易因利益分配不均而內訌，導致事業停擺、收入中斷。見好就收、明晰權責是保財關鍵。

 （菲菲老師提供）（菲菲老師提供）

菲菲老師 專家小檔案】

．專長：觀元辰、獨門八字、民俗科儀、解夢解籤、道法開符
．經歷：節目《命運好好玩》專任命理老師、禾郁國際有限公司 創業顧問、幸運命理社團創辦人、曜鑽國際有限公司 命理顧問、1111創業加盟網 創業顧問

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

