自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男神假摔裝病「綠茶上身」 古力娜扎主動上床獻吻甜炸

〔記者蕭方綺／台北報導〕由古力娜扎、侯明昊主演的Disney+權謀愛情劇《玉茗茶骨》自開播以來好評連連，浪漫、權謀卻又充滿大量笑料的劇情持續引起熱烈討論，在台灣的Disney+穩坐TOP3。新生代男神侯明昊化身「最帥綠茶」陸江來，原是文武雙全的年輕狀元，卻意外被陷害差點失去性命，而他為了查明自己被害真相而潛入榮家，與古力娜扎飾演的榮家大小姐「榮善寶」展開一連串諜對諜的浪漫愛戀旅程，不僅是多次假摔、裝病，並在船上公開告白「想娶妳為妻」而後與榮善寶同床共眠，而在最新劇情當中，兩人更將疑似開始「同居」。

侯明昊自招在《玉茗茶骨》劇中扮「綠茶男」。（Disney+提供）侯明昊自招在《玉茗茶骨》劇中扮「綠茶男」。（Disney+提供）

由《延禧攻略》總製作人于正打造的古裝大戲《玉茗茶骨》，劇情進入更高潮，侯明昊身為顏值、演技皆有高水準的新一代男神，自從演出《玉茗茶骨》之後更是戲約不斷。陸江來在劇中為了查明自己被陷害的真相，只能倚賴唯一能信任的榮善寶，原本只是假意勾引，沒想到兩人卻持續滋長情愫，陸江來眼見榮善寶被自家妹妹、前來招親的野心男子楊鼎臣（劉擎 飾）、心機陰險男賀星明（李菲 飾）圖謀陷害，起了真正想保護對方的念頭，更在船上握住榮善寶的手，撫住自己的胸告白「我不願與妳為友，大小姐，我想娶妳為妻」。

沒想到，榮善寶為了對抗想陷害自己的各方勢力，又想逃避抓住自己把柄逼迫成親的楊鼎臣。心生一計，改跑往陸江來房間強壓上床，更大方獻吻，隨後喊「今夜便做成夫妻，有何不好」嚇得陸江來只願同床共眠，並回應：「小姐說要同我做的夫妻是做一夜？做一月？還是做一世的？」最後始終不敢踰矩。

而在兩人連破宅中多起命案之後，陸江來也彷彿恢復所有記憶，而他最新劇情當中與自己的隨從共同前往「畫麟院偏廂」暫住，沒想到榮善寶的奴婢們卻跑進他房內搬走所有行李到榮善寶房內，疑似要開始「同居」，讓網友笑稱「綠茶男」這回真的遇到了勁敵。

古力娜札在《玉茗茶骨》飾演榮家大小姐「榮善寶」。（Disney+提供）古力娜札在《玉茗茶骨》飾演榮家大小姐「榮善寶」。（Disney+提供）

此外，古力娜扎日前在直播活動上呼籲粉絲們一定要看《玉茗茶骨》，結果自己重複唸劇名之後竟然念錯成為「玉米排骨」成為網路迷因梗，近日她積極跑活動時再度自嘲，並在活動「玉茗茶骨榮府茶花會」上再提此事，因為拍戲未能到場的侯明昊除了錄影片向粉絲問好，先是隔空告白「寶兒會照顧大家的」，而後主動再跟粉絲呼籲要吃「玉米排骨」，笑翻所有網友。

《玉茗茶骨》由榮善寶掌管榮家的茶業，不過底下的幾個妹妹都對姊姊的掌門人位置虎視眈眈，尤其是程瀟飾演的榮筠溪、「SNH48」前成員趙嘉敏飾演的榮筠茵、「10億短劇女神」余茵飾演的榮筠紈，戲裡彼此陷害，戲外卻同樣都是好姐妹。眾姊妹一同出席「玉茗茶骨榮府茶花會」宣傳活動時，榮善寶因為在劇中有多場掌摑戲，而被戲稱為「掌公主」，當場立刻再度示範「呼巴掌」，並率領妹妹們一起跳舞，余茵還當眾向姊姊撒嬌，展現姐妹們的深刻情誼。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中