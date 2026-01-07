自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

小三「薄紗爆乳睡衣」撞衫原配 跨坐八點檔渣男 火辣畫面流出

李運慶（左）在《豆腐媽媽》大轉型黑化當渣男，劈腿小三王晴。（民視提供）李運慶（左）在《豆腐媽媽》大轉型黑化當渣男，劈腿小三王晴。（民視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕李運慶在民視八點檔《豆腐媽媽》中轉型化身渣男，有老婆、女兒的他陷入外遇風暴，小三王晴與正宮蘇晏霈更在劇中上演「撞性感睡衣」，情感修羅場話題度爆表。王晴透露，這是自己第一次拍攝主動勾引人的戲碼，過往幾乎沒有拍過吻戲或床戲經驗，這次挑戰讓她相當緊張，「衣服不是我最擔心的點，我最害怕的是房間很小，工作人員幾乎都圍成半圓形站在旁邊，全部都是男生，我要在這麼多人面前表現出魅惑、勾引的感覺，真的會害羞。」

蘇晏霈穿同款性感睡衣。（民視提供）蘇晏霈穿同款性感睡衣。（民視提供）

她坦言一開始非常尷尬，大家站得很近，讓她內心壓力極大，只能不斷對自己心理喊話：「要把心打開，給自己很多信心。」後來靠著和大家開玩笑、打打鬧鬧調整心情，才慢慢進入狀況，整場戲拍完後也鬆了一口氣，笑說：「拍完反而覺得，好像也還好。」

王晴首次性感出擊，坦言拍攝時內心緊張又害羞。（民視提供）王晴首次性感出擊，坦言拍攝時內心緊張又害羞。（民視提供）

李運慶則大讚王晴的專業與用心，兩人其實是北藝大美術系學長、學妹，「她在服裝上花了非常多心思，連角色房間的擺設也親自佈置，我覺得她對這個角色真的非常投入、非常用心。」談到與蘇晏霈的對戲，李運慶形容十分舒服，「我們常常會撞出意想不到的火花，跟排戲時完全不一樣，但能接到彼此丟出來的球，每一場都很有驚喜。」

現實生活中形象顧家、愛妻愛女的李運慶，也坦言擔心觀眾會將戲裡角色投射到現實，「我平時社群發文幾乎都是家庭、太太、照顧家人的內容，如果觀眾因為這個角色跑來看我的IG，會發現完全是兩個不同的人。」他苦笑說，仍希望觀眾能討厭角色但不要討厭演員，「最重要的是，希望大家能看到這個角色可憐的地方。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中