娛樂 最新消息

中國新男神揭「謀女郎」私下真面目！意外吐露「聊天直接當機」

劉浩存（左）說第一眼看起來文靜的王安宇，私下其實很活潑。（八大提供）劉浩存（左）說第一眼看起來文靜的王安宇，私下其實很活潑。（八大提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕張藝謀執導的電影出道的劉浩存，因和新一代男神王安宇主演《陷入我們的熱戀》備受矚目。劉浩宇對王安宇的第一印象是覺得他有點安靜，「後來相處下來發現他非常活潑，思維非常跳躍！」更透露王安宇會在片場哼唱歌曲，而且很好聽，帶給大家很多快樂。

而王安宇透露對方跟劇中角色有點像，比如男女主角相處的環節中，女方有時會突然就不說話，讓對方不懂她到底想幹嘛，他說：「其實浩存在日常生活中也會出現這樣的情況，就聊著聊著天就突然感覺她好像當機。」劉浩存自嘲：「就下線了！」王安宇笑接：「然後又會突然回來。」

王安宇在《陷入我們的熱戀》戲中飾演浪漫感性的學霸。（八大提供）王安宇在《陷入我們的熱戀》戲中飾演浪漫感性的學霸。（八大提供）

王安宇一開始見到劉浩存時，覺得對方也不太愛說話，「但是相處的過程慢慢變多後，她其實會有好幾個狀態，就是她會在浩存一號、浩存二號，來回跳躍。」王安宇逗趣形容她的一號就是比開朗、健談，會有點耍調皮搗蛋的，二號就如第一印象那樣文靜。

談起拍戲時的趣事，王安宇回想劉浩存在戲裡穿著賽車服拍攝的橋段，「其實那個賽車服是蠻熱的，天氣也沒有那麼涼爽。」為劉浩存的敬業感到佩服。劉浩存表示當年因為要拍一部電影，而去學騎摩托車，所以她本人是的確會騎摩托車也有駕照，但是要如劇中那樣很酷地賽車，還是得要學一學。

劉浩存拍《陷入我們的熱戀》穿上帥氣賽車服。（八大提供）劉浩存拍《陷入我們的熱戀》穿上帥氣賽車服。（八大提供）

《陷入我們的熱戀》劇情描述性格直率的酷女孩「徐梔」（劉浩存飾）因為一場偶然發生的誤會，認識了帥氣的榜首「陳路周」（王安宇飾），「徐梔」帶著目的刻意接近他，讓感性的「陳路周」以為對方對自己有好感，兩人在曖昧的互動中，逐漸展開一段浪漫的愛情故事。《陷入我們的熱戀》7日起每週一至五晚間十點在八大戲劇台播出。

