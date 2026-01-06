英流行天后杜娃黎波火力全開 跨年火焰造型帥爛

英國流行天后杜娃黎波（左）以一身火辣皮衣造型迎接新的一年。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕英國流行天后杜娃黎波（Dua Lipa）以一身火焰造型迎接2026年，她在社群平台分享跨年夜照片，身穿深V剪裁的皮革上衣，酒紅、紅色、黃色與橘色皮革交織出宛如燃燒般的視覺效果，下半身搭配黑色迷你短裙與透膚絲襪，與未婚夫卡倫・透納（Callum Turner）及好友一同迎接新年。外媒形容，這套造型張力十足，彷彿直接點燃「新年第一把火」。

英國流行天后杜娃黎波（左）以一身火辣皮衣造型迎接新的一年。（翻攝自IG）

英國流行天后杜娃黎波以一身火辣皮衣造型迎接新的一年。（翻攝自IG）

對杜娃黎波而言，這一年格外特別。她正式邁入30歲，也同步開啟人生與事業的新篇章。她曾坦言，如今的自己比20多歲時更自在、更強大，也更懂得享受身體與舞台所帶來的能量。

請繼續往下閱讀...

英國流行天后杜娃黎波（右）以一身火辣皮衣造型迎接新的一年。（翻攝自IG）

而這股天生強大的氣場，也延伸到她與YSL Beauty的最新合作中。身為品牌大使的杜娃黎波，在全新形象影片中以俏皮的監視器視角穿梭走道，鏡頭捕捉她自在遊走的瞬間，雙頰與雙唇在畫面中閃耀細緻水光，被不少粉絲形容為「看起來很亮，卻又很酷」的妝感，與她的皮革系穿搭高度呼應。

杜娃黎波是YSL Beauty的繆思女神，成為許多粉絲效仿對象。（翻攝自IG）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法